Выплаты на детей могут превратиться в долги — кого заставят вернуть деньги

Женщина держит кошелек. Фото: Новини.LIVE

Части семей, которые получали государственную помощь на детей, могут начислить долг и потребовать вернуть уже полученные деньги. Такое случается, когда выплаты были назначены без надлежащих на то причин или семья не сообщила о важных изменениях в своем материальном положении.

О том, кому придется вернуть выплаченные на детей деньги и как проходит процедура взыскания, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Когда могут потребовать вернуть пособие

Соцслужбы могут пересмотреть начисления, если получатель не сообщил об изменениях в материальном положении. Это касается:

существенного увеличения дохода;

покупки жилья или автомобиля;

трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

Выплаты также могут остановить, если семья сменила место жительства и не сообщила об этом, или потеряла статус многодетной.

В каких случаях выплаты на детей могут признать неправомерными

Закон предусматривает много случаев, когда помощь может быть признана неправомерной. Среди них:

заключение родителей или опекуна;

лишение родительских прав;

полное государственное обеспечение ребенка;

смерть получателя помощи или самого ребенка;

добровольный отказ семьи от государственной поддержки;

изъятие ребенка из семьи, даже без лишения прав;

пребывание ребенка в интернате или пансионе на круглосуточном содержании;

нецелевое использование денег (когда ребенок не обеспечен необходимым).

Что будет, если семья получала деньги без законных оснований

Если соцслужбы устанавливают нарушения, семье присылают официальное уведомление с суммой, которую нужно вернуть. Далее возможны несколько вариантов:

семья может добровольно возместить средства;

выплаты могут автоматически уменьшаться на 20% ежемесячно, пока долг не будет погашен.

Если в добровольном порядке деньги вернуть не удастся, вопрос решается через суд и исполнительную службу.

Ранее мы писали, что родители должны обеспечивать ребенка до его 18 лет. Даже если один из них живет отдельно, он все равно должен помогать финансово. Алименты могут выплачиваться по договоренности или по решению суда.

Также мы рассказывали, что перед поездкой в Польшу с детьми украинцам стоит ознакомиться с местными правилами, чтобы случайно их не нарушить. Иначе родители могут получить штрафы за невыполнение требований по уходу за детьми.