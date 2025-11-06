Відео
Відео

Дитячі виплати з січня 2026 — хто отримає максимальну суму

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 16:10
Оновлено: 16:40
Дитячі виплати 2026 — хто отримає 50 000 грн, а кому призначать меншу допомогу
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні підвищать так звані "дитячі виплати" — грошову допомогу батькам — із 1 січня 2026 року. Деяким громадянам може бути незрозуміло, кому виплачуватимуть одноразову фінансову підтримку розміром 50 000 грн, а кому розраховувати на щомісячні нарахування розміром 7 000 грн.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Які суми будуть виплачувати батькам

5 листопада народні депутати проголосували за ухвалення в цілому закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю". Документ передбачає встановлення таких виплат із 1 січня 2026 року:

  • 7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;
  • 50 000 грн — одноразова фінансова підтримка при народженні;
  • 7 000 грн — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;
  • 10 500 грн — допомога для догляду за дитиною з інвалідністю.

Також батьки зможуть отримати "Пакунок малюка" і "Пакунок школяра", скористатися виплатами за програмами "єЯсла" та "єСадок". Виникає питання, кому з українців нарахують одноразову грошову підтримку в розмірі 50 000 грн, а кому призначать щомісячні суми до досягнення дитиною однорічного віку.

Умови призначення "дитячих виплат"

За словами Людмили Шемелинець, фінансове надходження 50 000 грн призначається для матерів, які народять дитину після 1 січня 2026 року. А допомогу для догляду в розмірі 7 000 грн/міс. встановлять у тому випадку, якщо дитина народилася у 2025-му, однак станом на 1 січня їй не виповнився один рік.

"Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані для дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року", — уточнила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як тільки малеча досягне однорічного віку, можна буде подати заявку на програму "єЯсла". Вона передбачає допомогу в розмірі 8 000 грн/міс. для батьків, які виховують дитину, але працюють. Ці кошти дозволяється витрачати за оплату послуги няні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 2026 року українки без офіційної роботи отримуватимуть допомогу в розмірі 7 000 грн за 70 днів до пологів. Новий закон передбачає підвищення виплати при народженні дитини до 50 000 грн.

Також ми писали, що в листопаді 2025 року мінімальні аліменти становлять 1 281,5 грн для дітей до 6 років і 1 598 грн — від 6 до 18 років. Максимальний розмір не перевищує 10 прожиткових мінімумів — 31 960 грн.

виплати діти фінансова допомога гроші батьки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
