Дитячі виплати 2026 — хто отримає 50 000 грн, а кому призначать меншу допомогу

Дитячі виплати з січня 2026 — хто отримає максимальну суму
В Україні підвищать так звані "дитячі виплати" — грошову допомогу батькам — із 1 січня 2026 року. Деяким громадянам може бути незрозуміло, кому виплачуватимуть одноразову фінансову підтримку розміром 50 000 грн, а кому розраховувати на щомісячні нарахування розміром 7 000 грн.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Які суми будуть виплачувати батькам
5 листопада народні депутати проголосували за ухвалення в цілому закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю". Документ передбачає встановлення таких виплат із 1 січня 2026 року:
- 7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;
- 50 000 грн — одноразова фінансова підтримка при народженні;
- 7 000 грн — допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;
- 10 500 грн — допомога для догляду за дитиною з інвалідністю.
Також батьки зможуть отримати "Пакунок малюка" і "Пакунок школяра", скористатися виплатами за програмами "єЯсла" та "єСадок". Виникає питання, кому з українців нарахують одноразову грошову підтримку в розмірі 50 000 грн, а кому призначать щомісячні суми до досягнення дитиною однорічного віку.
Умови призначення "дитячих виплат"
За словами Людмили Шемелинець, фінансове надходження 50 000 грн призначається для матерів, які народять дитину після 1 січня 2026 року. А допомогу для догляду в розмірі 7 000 грн/міс. встановлять у тому випадку, якщо дитина народилася у 2025-му, однак станом на 1 січня їй не виповнився один рік.
"Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані для дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року", — уточнила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності.
Як тільки малеча досягне однорічного віку, можна буде подати заявку на програму "єЯсла". Вона передбачає допомогу в розмірі 8 000 грн/міс. для батьків, які виховують дитину, але працюють. Ці кошти дозволяється витрачати за оплату послуги няні.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, з 2026 року українки без офіційної роботи отримуватимуть допомогу в розмірі 7 000 грн за 70 днів до пологів. Новий закон передбачає підвищення виплати при народженні дитини до 50 000 грн.
Також ми писали, що в листопаді 2025 року мінімальні аліменти становлять 1 281,5 грн для дітей до 6 років і 1 598 грн — від 6 до 18 років. Максимальний розмір не перевищує 10 прожиткових мінімумів — 31 960 грн.
