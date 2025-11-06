Виплати для догляду за дитиною — які суми будуть отримувати батьки із січня 2026 року

Дівчина з немовлям. Фото: УНІАН

В Україні збільшили грошову допомогу батькам для догляду за дітьми до одного року. Нововведення набере чинності з 1 січня 2026 року, однак спершу ухвалений закон повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Виплати для догляду за дитиною

Зміни передбачені законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", ухваленим 5 листопада. За нього проголосували 294 парламентарі. Окрім посилення фінансової допомоги родинам, закон має на меті стимулювати народжуваність.

Нові суми грошової підтримки з 1 січня 2026 року перебуватимуть на такому рівні:

виплати для догляду за дитиною до одного року — 7 000 грн/міс.;

виплати для догляду за дитиною з інвалідністю — 10 500 грн/міс.

Кошти зможуть отримувати батьки, опікуни чи інші родичі, які фактично виховують дитину. Для немовлят, які народилися у 2025 році, передбачили перехідний період: батькам будуть нараховувати поточну виплату в розмірі 860 грн плюс нову допомогу 7 000 грн, поки дитині не виповниться рік.

Допомога дітям з інвалідністю

В Україні хочуть змінити підхід держави до підтримки дітей з інвалідністю і дітей з інвалідністю з дитинства. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у власному Telegram-каналі, що подав на реєстрацію законопроєкт про підвищення виплат і створення цілісної системи допомоги сім’ям.

Документ передбачає прив’язку грошової виплати до розміру мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму для недієздатних осіб:

для дітей з інвалідністю — 100% МЗП;

для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи — 100% МЗП;

для осіб з інвалідністю з дитинства 2 групи — 70% МЗП;

для осіб з інвалідністю з дитинства 3 групи — 30% МЗП.

Також Гетманцев запропонував розробити комплексу підтримку родин, яка передбачає надання послуг раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також "перепочинок для батьків" — можливість отримати допомогу в догляді, аби запобігти особистому вигоранню.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримати субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% їх доходу. Грошову допомогу оформлюють через ПФУ, ЦНАП, пошту або онлайн у Дії.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року сім’ї загиблих українців з особливими заслугами отримуватимуть щомісяця допомогу в розмірі 1,5 мінімальної зарплати замість 1 — близько 12 000 грн.