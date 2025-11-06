Виплати для догляду за дитиною — які суми будуть отримувати батьки із січня 2026 року

Дитячі виплати — скільки будуть отримувати батьки з 1 січня 2026
В Україні збільшили грошову допомогу батькам для догляду за дітьми до одного року. Нововведення набере чинності з 1 січня 2026 року, однак спершу ухвалений закон повинен підписати президент Володимир Зеленський.
Виплати для догляду за дитиною
Зміни передбачені законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", ухваленим 5 листопада. За нього проголосували 294 парламентарі. Окрім посилення фінансової допомоги родинам, закон має на меті стимулювати народжуваність.
Нові суми грошової підтримки з 1 січня 2026 року перебуватимуть на такому рівні:
- виплати для догляду за дитиною до одного року — 7 000 грн/міс.;
- виплати для догляду за дитиною з інвалідністю — 10 500 грн/міс.
Кошти зможуть отримувати батьки, опікуни чи інші родичі, які фактично виховують дитину. Для немовлят, які народилися у 2025 році, передбачили перехідний період: батькам будуть нараховувати поточну виплату в розмірі 860 грн плюс нову допомогу 7 000 грн, поки дитині не виповниться рік.
Допомога дітям з інвалідністю
В Україні хочуть змінити підхід держави до підтримки дітей з інвалідністю і дітей з інвалідністю з дитинства. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у власному Telegram-каналі, що подав на реєстрацію законопроєкт про підвищення виплат і створення цілісної системи допомоги сім’ям.
Документ передбачає прив’язку грошової виплати до розміру мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму для недієздатних осіб:
- для дітей з інвалідністю — 100% МЗП;
- для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи — 100% МЗП;
- для осіб з інвалідністю з дитинства 2 групи — 70% МЗП;
- для осіб з інвалідністю з дитинства 3 групи — 30% МЗП.
Також Гетманцев запропонував розробити комплексу підтримку родин, яка передбачає надання послуг раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також "перепочинок для батьків" — можливість отримати допомогу в догляді, аби запобігти особистому вигоранню.
