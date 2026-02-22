Видео
Главная Экономика Деньги на день рождения — какую сумму дарить в 2026 году

Деньги на день рождения — какую сумму дарить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 14:05
Подарок на день рождения — какую суму положить в конверт в 2026 году
Конверт с деньгами. Фото: УНИАН

День рождения — это особый повод порадовать близкого человека. Универсальным подарком остается конверт с деньгами. Но, как всегда, возникает вопрос, какую сумму в него положить, чтобы она была уместной.

О том, сколько денег положить в подарочный конверт на день рождения в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В Украине все чаще используют формат wish list — список желаемых подарков. Именинник заранее делится идеями, а гости выбирают то, что им подходит по бюджету. Это удобно и помогает избежать ненужных покупок.

Также распространенная практика — складываться вместе на один более дорогой подарок, например украшение, духи или аксессуар.

Сколько денег дарить на день рождения в 2026 году

Если конкретных пожеланий нет, можно ориентироваться на такие суммы:

  • детям — до 1200 грн;
  • взрослым — примерно 1000-2500 грн.

Юбилей обычно празднуют более торжественно, поэтому и сумма может быть больше — от 2000 грн и выше. Все зависит от отношений с человеком. Для коллег или руководителя часто "скидываются" на совместный подарок от коллектива.

Что лучше не дарить на праздники

Эксперты советуют отказаться от подарков с намеком, которые могут быть восприняты как критика. Например:

  • книги о похудении;
  • антивозрастная косметика;
  • абонементы в спортзал.

"Однозначно, это деньги мелкими купюрами. Иногда так бывает, что гости для увеличения "объема" конверта вкладывают туда купюры по 1-2-10 гривен. Но это очень унизительно, как для тех, кто дарит, и для тех, кто получает подарок", — добавила в комментарии для Новини.LIVE специалист по этикету Елена Каганок.

Кроме того, стоит осторожно относиться к символическим предметам — ножам, зеркалам или часам, ведь некоторые люди считают их плохими приметами.

Не лучшим выбором будут и бессодержательные сувениры. Если нет уверенности, что вещь будет полезной или приятной, лучше отдать предпочтение практичному подарку или деньгам.

Ранее мы писали, что дарение — это способ передачи имущества, который часто выбирают близкие родственники. Но даже имея добрые намерения нужно соблюдать закон, ведь договор дарения — это полноценный юридический документ, а не простая формальность.

Также мы рассказывали, что многие люди в Украине не знают, что подарки могут подлежать декларированию и налогообложению. Если имущество получено бесплатно или по цене ниже рыночной, за него надо платить налог. Это касается как вещей, так и денег.

деньги финансы день рождения праздник подарок финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
