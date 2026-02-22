Подарунок на день народження — скільки грошей покласти в конверт у 2026 році

Конверт з грошима. Фото: УНІАН

День народження — це особливий привід порадувати близьку людину. Найчастіше універсальним подарунком залишаються гроші. Але, як завжди, виникає питання, яку суму обрати, щоб вона була доречною.

Про те, скільки грошей покласти в подарунковий конверт на день народження у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що подарувати на день народження у 2026 році

В Україні дедалі частіше використовують формат wish list — список бажаних подарунків. Іменинник заздалегідь ділиться ідеями, а гості обирають те, що їм підходить за бюджетом. Це зручно і допомагає уникнути непотрібних покупок.

Також поширена практика — складатися разом на один дорожчий подарунок, наприклад прикрасу, парфуми або аксесуар.

Скільки грошей дарувати на день народження у 2026 році

Якщо конкретних побажань немає, можна орієнтуватися на такі суми:

дітям — до 1200 грн;

дорослим — приблизно 1000–2500 грн.

Ювілей зазвичай святкують більш урочисто, тому і сума може бути більшою — від 2000 грн і вище. Все залежить від стосунків із людиною. Для колег або керівника часто "скидаються" на спільний подарунок від колективу.

Що краще не дарувати на свята

Експерти радять відмовитись від подарунків з натяком, які можуть бути сприйняті як критика. Наприклад:

книги про схуднення;

антивікова косметика;

абонементи в спортзал.

"Однозначно, це гроші дрібними купюрами. Іноді так буває, що гості для збільшення "об'єму" конверту вкладають туди купюри по 1-2-10 гривень. Але це дуже принизливо, як для тих, хто дарує, і для тих, хто отримує подарунок", — додала у коментарі для Новини.LIVE фахівець з етикету Олена Каганок.

Крім того, варто обережно ставитися до символічних предметів — ножів, дзеркал або годинників, адже деякі люди вважають їх поганими прикметами.

Не найкращим вибором будуть і беззмістовні сувеніри. Якщо немає впевненості, що річ буде корисною або приємною, краще віддати перевагу практичному подарунку або грошам.

Раніше ми писали, що дарування — це спосіб передачі майна, який часто обирають близькі родичі. Але навіть маючи добрі наміри потрібно дотримуватися закону, адже договір дарування — це повноцінний юридичний документ, а не проста формальність.

Також ми розповідали, що багато людей в Україні не знають, що подарунки можуть підлягати декларуванню та оподаткуванню. Якщо майно отримано безплатно або за ціною нижчою за ринкову, за нього треба платити податок. Це стосується як речей, так і грошей.