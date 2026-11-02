Мужчина держит загранпаспорт. Фото: Новини.LIVE

Правительство Чешской Республики приняло решение продлить действие специальной программы "чрезвычайных рабочих виз" для иностранных работников до 31 декабря 2028 года. Инициатива, разработанная Министерством сельского хозяйства Чехии, призвана преодолеть нехватку кадров в фермерских хозяйствах и пищевой промышленности, где на местном рынке труда наблюдается постоянная нехватка рабочей силы.

Об этом сообщает OBOZ со ссылкой на медиацентр чешского правительства, передают Новини.LIVE.

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Как работает чрезвычайная виза

Этот разрешительный документ разработан с учетом конкретных потребностей работодателей и имеет ряд ограничений. Виза выдается максимум на один год. Разрешение не подлежит продлению по истечении срока. Сам документ ориентирован на рабочих для выполнения сезонных и вспомогательных работ в сельском и лесном хозяйствах, а также в пищевой промышленности.

Каковы квоты на привлечение иностранных работников

Общая годовая квота по этой программе составляет 2 500 человек, из которых наибольшая доля выделена именно для граждан Украины:

до 1 500 украинцев ежегодно;

из других стран — до 1 000 человек в совокупности.

Украина остается ключевым партнером Чехии в устранении кадрового дефицита в аграрной отрасли. По данным Министерства труда Чехии, на данный момент в местном агросекторе уже трудоустроено около 3,2 тысячи украинцев со статусом временной защиты.

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Почему эта программа важна

Несмотря на то, что квота в 2,5 тысячи человек кажется относительно небольшой, для чешского агросектора эти показатели имеют решающее значение. По словам председателя Аграрной палаты Чехии Михала Прохазки, в сельском хозяйстве страны задействовано около 90 тысяч человек, а общий дефицит кадров достигает 5000 работников. Следовательно, привлечение даже двух тысяч иностранных специалистов покрывает значительную долю потребностей отрасли.

Наиболее острая нехватка рабочей силы наблюдается в животноводстве. Это направление менее привлекательно для местных жителей, а полная автоматизация ферм зачастую остается экономически нецелесообразной из-за низкой рентабельности хозяйств. В Минсельхозе Чехии подчеркивают, что сохранение механизма выдачи чрезвычайных виз является важным залогом и на будущее — в частности, после завершения войны и возвращения к стандартным процедурам трудовой миграции.

Что известно об украинцах в Чехии

Однако поведение отдельных политиков из Чехии остается довольно странным. Спикер Палаты представителей Чешской Республики, председатель партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура активно выступает за сокращение всех выплат и помощи украинцам. По его словам, помощь украинцам — "бремя для чешского бюджета". Однако коалиционные партнеры ANO и "Автомобилисты" не поддержали такое решение. Благодаря им удалось избежать полной отмены финансовой помощи. Однако, чтобы удовлетворить обе стороны, выплаты сократят вдвое. Сам Окамура называет такое решение "болезненным коалиционным компромиссом".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцам легализоваться в Польше в 2026 году. После отмены временной защиты граждане Украины должны либо изменить основания пребывания, либо вернуться домой. Эксперты советуют рассмотреть возможность получения карты CUKR, которая позволит находиться в Польше в течение ближайших 3 лет.

Также Новини.LIVE сообщали об изменениях в предоставлении временной защиты в Австрии. Страна присоединилась к другим государствам ЕС и отныне ограничивает предоставление убежища украинским мужчинам призывного возраста. В то же время украинцы имеют возможность изменить условия пребывания и подать заявление на вид на жительство.