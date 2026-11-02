Чоловік тримає закордонний паспорт. Фото: Новини.LIVE

Уряд Чеської Республіки ухвалив рішення продовжити дію спеціальної програми "надзвичайних робочих віз" для іноземних працівників до 31 грудня 2028 року. Ініціатива, розроблена Міністерством сільського господарства Чехії, покликана подолати кадровий голод у фермерських господарствах та харчовій промисловості, де місцевий ринок праці демонструє стабільну нестачу рук.

Про це повідомляє OBOZ з посиланням медіацентр чеського уряду, передають Новини.LIVE.

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Як працює надзвичайна віза

Цей дозвільний документ розроблений під конкретні потреби працедавців і має низку обмежень. Віза видається максимум на один рік. Дозвіл не підлягає продовженню після завершення терміну. Сам документ орієнтований на робітників для виконання сезонних і допоміжних робіт у сільському, лісовому господарствах та харчопромі.

Які квоти для залучення іноземних працівників

Загальна річна квота за цією програмою становить 2 500 осіб, із яких найбільша частка виділена саме для українських громадян:

до 1 500 українців щороку;

з інших країн до 1000 осіб сумарно.

Україна залишається ключовим партнером Чехії в заповненні кадрового дефіциту в аграрній галузі. За даними Міністерства праці Чехії, наразі у місцевому агросекторі вже працевлаштовано близько 3,2 тисячі українців із статусом тимчасового захисту.

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Чим важлива ця програма

Попри те, що квота у 2,5 тисячі осіб здається відносно невеликою, для чеського агросектору ці показники є вирішальними. За словами голови Аграрної палати Чехії Михала Прохазки, у сільському господарстві країни задействовано близько 90 тисяч осіб, а загальний дефіцит кадрів сягає 5000 робітників. Відтак, залучення навіть двох тисяч іноземних фахівців перекриває вагому частку потреб галузі.

Найбільш гостра нестача рук спостерігається у тваринництві. Цей напрямок є менш привабливим для місцевих жителів, а повна автоматизація ферм часто залишається економічно недоцільною через низьку рентабельність господарств. У Мінсільгоспі Чехії підкреслюють, що збереження механізму надзвичайних віз є важливим заділом і на майбутнє — зокрема після завершення війни та повернення до стандартних процедур трудової міграції.

Що відомо про українців у Чехії

Однак поведінка окремих політиків з Чехії залишається досить дивною. Спікер Палати представників Чеської Республіки, голова партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура активно виступає за скорочення усіх виплат і допомоги українцям. За його словами, допомога українцям — "тягар чеського бюджету". Проте коаліційні партнери ANO та "Автомобілісти" були такого рішення. Завдяки ним вдалось уникнути повного скасування фінансової допомоги. Однак аби задовольнити обидві сторони, виплати скоротять вдвічі. Сам Окамура називає таке рішення "болісним коаліційним компромісом".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як легалізуватись українцям у Польщі в 2026 році. Після скасування тимчасового захисту, громадяни України мають або змінити підстави перебування, або повернутись додому. Фахівці радять розглянути карту CUKR, яка дасть можливість перебувати в Польщі найближчі 3 роки.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміни надання тимчасового захисту в Австрії. Країна приєдналась до інших держав ЄС і відтепер обмежує надання притулку українським чоловікам призовного віку. Водночас українці мають можливість змінити умови перебування і податись на посвідку на проживання.