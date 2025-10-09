Видео
Включат ли отопление, если счетчик тепла не прошел поверку

Дата публикации 9 октября 2025 17:12
Отопительный сезон 2025-2026 — дадут ли тепло тем, кто не делал поверку счетчика
Человек держится за батарею. Фото: УНИАН

Отопительный сезон в Украине стартует тогда, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов. Эксперты также напоминают, что для того, чтобы получать корректные счета за тепло, украинцам нужно вовремя пройти важную процедуру.

О том, включат ли отопление украинцам, которые не делали поверку счетчика тепла в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому нужно сделать поверку счетчика тепла

На Официальном портале Киева напоминают, что важно заблаговременно позаботиться о поверке тепловых счетчиков. Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", квартирные приборы учета тепла и горячей воды должны проверяться в среднем каждые четыре года.

Своевременная поверка счетчика гарантирует, что в платежках будет отображаться только фактически потребленное количество тепловой энергии или воды. Если срок проверки просрочен, то, согласно законодательству, расчет производится по среднему потреблению предыдущего отопительного сезона.

Кто платит за поверку счетчиков

Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и Закон "О жилищно-коммунальных услугах" определяют, что обслуживание и поверка домовых счетчиков осуществляются за счет абонплаты. В то же время все расходы на проверку квартирных приборов возлагаются на владельцев жилья.

Дадут ли тепло, если не сделать поверку счетчика

Специалисты объясняют, что отсутствие поверки не является основанием для отключения отопления.

"Подключение к отоплению и поверка счетчиков — это разные, несвязанные между собой вещи", — заверил в комментарии сайту Новини.LIVE глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он также добавил, если прибор не прошел проверку вовремя, то оплату за тепло будут начислять не по показаниям счетчика, а по среднему потреблению. А это может быть вдвое или даже втрое дороже. Поэтому, стоит заблаговременно провести поверку, чтобы избежать переплат и платить только за реально потребленное тепло.

Ранее мы писали, что в связи с приближением холодов и стартом отопления, государство также оказывает поддержку тем, кто не имеет возможности пользоваться газом — для таких семей предусмотрены льготы на дрова и другое твердое топливо.

Также мы рассказывали, что с началом отопительного сезона расходы украинцев на коммунальные услуги традиционно растут, ведь добавляются платежи за тепло. В то же время некоторые граждане могут уменьшить сумму в платежках, оформив льготы.

Автор:
Автор:
Андрей Жинкин
