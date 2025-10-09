Опалювальний сезон 2025-2026 — чи дадуть тепло тим, хто не робив повірку лічильника

Людина тримається за батарею. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон в Україні стартує тоді, коли протягом кількох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме +8 градусів. Експерти також нагадують, що для того, щоб отримувати коректні рахунки за тепло, українцям потрібно вчасно пройти важливу процедуру.

Про те, чи ввімкнуть опалення українцям, які не робили повірку лічильника тепла у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому потрібно зробити повірку лічильника тепла

На Офіційному порталі Києва нагадують, що важливо завчасно подбати про повірку теплових лічильників. Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", квартирні прилади обліку тепла та гарячої води мають перевірятися в середньому кожні чотири роки.

Своєчасна повірка лічильника гарантує, що у платіжках відображатиметься лише фактично спожита кількість теплової енергії або води. Якщо термін перевірки прострочено, то, згідно із законодавством, розрахунок проводиться за середнім споживанням попереднього опалювального сезону.

Хто платить за повірку лічильників

Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та Закон "Про житлово-комунальні послуги" визначають, що обслуговування та повірка будинкових лічильників здійснюються коштом абонплати. Водночас усі витрати на перевірку квартирних приладів покладаються на власників житла.

Чи дадуть тепло, якщо не зробити повірку лічильника

Фахівці пояснюють, що відсутність повірки не є підставою для відключення опалення.

"Підключення до опалення і повірка лічильників — це різні, непов'язані між собою речі", — запевнив у коментарі сайту Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він також додав, якщо прилад не пройшов перевірку вчасно, то оплату за тепло нараховуватимуть не за показниками лічильника, а за середнім споживанням. А це може бути вдвічі або навіть утричі дорожче. Отже, варто завчасно провести повірку, щоб уникнути переплат і сплачувати лише за реально спожите тепло.

