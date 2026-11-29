Люди в театральном зале, еда в буфете. Фото: facebook.com/frankotheatre, an.salenko/Threads. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из неписаных традиций при посещении театра — заглянуть в буфет и попробовать местные канапе, запивая их небольшим бокалом вина или коньяка. В зависимости от места впечатления от такого перекуса будут существенно различаться. Где-то продают обычные бутерброды с колбасой и сыром, а в другом месте готовят изысканные брускетты с красной икрой. Мы узнали, что подают посетителям театра им. Ивана Франко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

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Буфет в театре им. Ивана Франко

Пользовательница соцсети поделилась фотографиями из Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве. Девушка рассказала, что несколько месяцев не ходила на спектакли, поэтому сильно удивилась, увидев новые предложения в буфете.

Теперь он больше похож на изысканный ресторан, учитывая красивую подачу блюд с напитками и непосредственно позиции в меню. Гости театра до начала спектакля или во время антракта могут заказать:

брускетты с красной икрой за 445 грн;

бельгийские вафли за 350 грн;

бриошь со шпротой за 175 грн;

канноли с лососем за 345 грн;

вино и игристое (125 мл) за 230 или 280 грн;

брауни за 200 грн;

трюфель за 80 грн;

коктейли за 280 грн;

крепкий алкоголь (50 мл) за 150-400 грн.

Меню в буфете театра им. Ивана Франко (Киев). Фото: an.salenko/Threads

Как актер Эштон Катчер стал миллиардером

Ранее мы рассказывали, что известный американский актер Эштон Катчер добился статуса миллиардера не благодаря ролям в кино или другой профессиональной деятельности, а через инвестиции в искусственный интеллект. Его фонд Sound Ventures вложил средства в компанию Anthropic, разработавшую Claude.

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Известно, что его венчурный фонд владеет 0,5% акций Anthropic. Разумеется, не вся сумма принадлежит непосредственно актеру, поскольку он управляет инвестициями партнеров. Однако даже доля в 20% предполагает доход в 1,4 млрд долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько дней украинцы смогут работать и отдыхать в декабре. Из-за полномасштабной войны дополнительных выгодных в праздники сотрудники не получают. Всего в последнем месяце года насчитывается 31 календарный день, из которых лишь 8 — это дни отдыха.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Некоторые супермаркеты пересмотрели стоимость продукта, оставив потребителям возможность сэкономить. Самые бюджетные предложения стоит искать в Сільпо и Варусе, где упаковка обойдется примерно в 40 грн.