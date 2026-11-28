Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

До начала полномасштабной войны украинцы могли отдыхать дольше в течение одного месяца, поскольку на работе предоставляли официальные выходные по случаю государственных и церковных праздников. В частности на 25 декабря приходится Рождество, но решение о приостановке деятельности в этот день принимает руководитель предприятия или ФЛП. Мы разобрались, сколько придется работать нашим гражданам в последний месяц года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какие дни декабря украинцы будут работать и отдыхать.

Реклама

Рабочие дни в декабре 2026 года

Статья 73 Трудового кодекса определяет праздничные дни в течение года, когда работодатели должны предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной. В декабре это Рождество (25 число), однако во время полномасштабной войны нормы статьи не применяются.

На практике это значит, что никаких официальных нерабочих дней в Украине нет, а право устанавливать гибкий график остается на усмотрение руководителя. Поскольку декабрь имеет 31 календарный день, то наши граждане будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря.

Всего предусмотрено 23 рабочих дня. Норма продолжительности выполнения должностных обязанностей при 40-часовой рабочей неделе составляет 184 часа. Однако на предприятиях, где характер производства и деятельности нестандартный, может устанавливаться шестидневная рабочая неделя с одним выходным.

Читайте также:

Дни отдыха для украинцев в декабре

Дополнительных выходных, кроме субботы и воскресенья, сотрудники не получат, разве что работодатели самостоятельно внесут изменения в привычный график. В течение первого месяца зимы 2026 года украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно:

5 декабря;

6 декабря;

12 декабря;

13 декабря;

19 декабря;

20 декабря;

26 декабря;

27 декабря.

Аналогичные правила действуют относительно сокращения рабочего дня накануне праздников. Официального уменьшения часов 24 и 31 декабря, как раньше, не будет. Предприятия и организации могут предоставлять сотрудникам дополнительное время отдыха, но это решение не является обязательным и остается на усмотрение работодателя.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2026 года. Пересмотра социальных стандартов в ближайшее время не предвидится, следовательно, размер МЗП не изменится. Государство гарантирует сотрудникам оплату на уровне не менее 8 647 грн.

Также мы писали, в какие дни декабря супермаркеты в Польше будут открыты. Украинцы за рубежом уже привыкли, что большинство магазинов не работают по воскресеньям. Однако в последнем месяце 2026 года ситуация изменится — заведения будут принимать посетителей 6, 13 и 20 декабря.