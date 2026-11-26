Женщина почтенного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине многие граждане продолжают работать после официального выхода на пенсию. Для кого-то это возможность сохранить социальную активность, а для других — вопрос выживания, ведь размер пенсии не всегда способен покрыть даже базовые потребности, и зарплата становится дополнительной финансовой опорой. Продолжение карьеры после выхода на пенсию имеет как преимущества, так и недостатки, в частности определенные финансовые риски.

Что нужно знать работающим пенсионерам, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области, передают Новини.LIVE.

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Какие налоги платят пенсионеры

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но решившие не покидать рынок труда, подпадают под общие правила налогообложения. Работодатель в обязательном порядке удерживает из зарплаты пенсионера 23% налога, из которых 18% — НДФЛ и 5% — военный сбор.

Также работодатель уплачивает за такого работника 22% единого социального взноса, благодаря чему пенсионер получает дополнительный страховой стаж. Если же человек почтенного возраста имеет установленную группу инвалидности, предприятие платит льготную ставку в размере 8,41%.

Преимущества работы на пенсии

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, имеют право на социальную защиту, как и другие официально трудоустроенные граждане. В частности, в случае болезни пожилому человеку выплачивают больничные. Компенсация за время болезни зависит от продолжительности общего страхового стажа, например, если пенсионер отработал более 8 лет, то сумма выплаты составляет 100% от средней заработной платы.

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Дополнительное преимущество у работающих пенсионеров — возможность уволиться по собственному желанию в один день и не отрабатывать обязательные 14 дней. Также законодательство запрещает любую дискриминацию, связанную с возрастом, поэтому работодатель не имеет права переводить на более низкую должность или сокращать человека только из-за того, что он достиг пенсионного возраста.

Перерасчет пенсий

В Украине традиционно проводят не только общую индексацию в марте, но и перерасчет для работающих пенсионеров, который приходится ежегодно на 1 апреля. Перерасчет пенсий происходит при условии, что пенсионер приобрел дополнительные 24 месяца страхового стажа, а в некоторых случаях учитывается и заработная плата. Однако на практике такая надбавка не всегда оправдывает ожидания пенсионеров и может составлять всего несколько сотен гривен.

Наряду с преимуществами работы на пенсии есть и недостатки, например "замороженные" социальные стандарты. Надбавку за сверхнормативный стаж выплачивают на основании прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, действовавшего на момент назначения пенсии. То есть, если человек вышел на пенсию, например, в 2020 году и с тех пор продолжает работать, то надбавка начисляется по старому показателю. Только после завершения трудовой деятельности ПФУ проводит перерасчет надбавки в соответствии с актуальным прожиточным минимумом.

Риски для работающих пенсионеров

Пенсионеры, продолжающие работать, также обязаны информировать Пенсионный фонд о трудоустройстве, ведь сокрытие изменения статуса может иметь финансовые последствия. О выходе на работу или открытии ФЛП пенсионер должен сообщать в течение 10 дней, а если это требование проигнорировать, то может возникнуть переплата, поскольку часть надбавок предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров.

Например, работающим пенсионерам не выплачивают надбавку за содержание детей до 18 лет и другие повышения, связанные с ростом прожиточного минимума.

В результате ПФУ может обязать вернуть государству неправомерно полученные средства, списывая с пенсии ежемесячно до 20% назначенной суммы. Отчисления будут продолжаться до полного погашения задолженности. Поэтому пенсионерам рекомендуют не откладывать обновление данных в Пенсионном фонде на последний момент.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получать 10 000 грн пенсии. Однако для такой выплаты необходимо иметь полный страховой стаж и немалую зарплату. Также на размер выплаты может повлиять дата выхода на пенсию.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что одна из надбавок пенсионерам не пересчитывалась с 2008 года. За это время покупательная способность выплаты снизилась в разы. В 2026 году денег не хватает даже на базовый набор продуктов.