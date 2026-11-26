Жінка поважного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні чимало громадян продовжують працювати після офіційного виходу на пенсію. Для когось це можливість зберігати соціальну активність, а для інших — питання виживання, адже розмір пенсії не завжди здатен покрити навіть базові потреби й зарплата стає додатковою фінансовою опорою. Продовження кар'єри після виходу на пенсію має як переваги, так і недоліки, зокрема певні фінансові ризики.

Що потрібно знати працюючим пенсіонерам, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області, передають Новини.LIVE.

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Які податки сплачують пенсіонери

Українці, які досягнули пенсійного віку, але вирішили не покидати ринок праці, підпадають під загальні правила оподаткування. Роботодавець в обов'язковому порядку утримує із зарплати пенсіонера 23% податку, із яких 18% — ПДФО та 5% військового збору.

Також роботодавець сплачує за такого працівника 22% єдиного соціального внеску, тож пенсіонер набуває додатковий страховий стаж. Якщо ж людина поважного віку має встановлену групу інвалідності, підприємство платить пільгову ставку у розмірі 8,41%.

Переваги роботи на пенсії

Пенсіонери, які продовжують кар'єру, мають право на соціальний захист, як і інші офіційно працевлаштовані громадяни. Зокрема, у разі хвороби людині похилого віку виплачують лікарняні. Компенсація за час хвороби залежить від тривалості загального страхового стажу, наприклад, якщо пенсіонер відпрацював понад 8 років, то сума виплати становить 100% від середньої заробітної плати.

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Додаткова перевага у працюючих пенсіонерів — можливість звільнитися за власним бажанням в один день і не відпрацьовувати обов'язкові 14 днів. Також законодавство забороняє будь-яку дискримінацію, пов'язану з віком, тому роботодавець не має права переводити на нижчу посаду або скорочувати людину тільки через те, що вона досягла пенсійного віку.

Перерахунок пенсій

В Україні традиційно проводять не тільки загальну індексацію у березні, а й перерахунок працюючим пенсіонерам, який припадає щороку на 1 квітня. Оновлення пенсій відбувається за умови, що пенсіонер набув додаткові 24 місяці страхового стажу, а в деяких випадках враховується і заробітна плата. Однак на практиці така надбавка не завжди виправдовує очікування пенсіонерів та може становити лише кількасот гривень.

Разом з перевагами праці на пенсії є місце й недолікам, наприклад "заморожені" соціальні стандарти. Надбавку за понаднормовий стаж виплачують на підставі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що діяв на момент призначення пенсії. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію, наприклад, у 2020 році й з того часу продовжує працювати, то надбавка нараховується за старим показником. Лише після завершення трудової діяльності ПФУ проводить перерахунок надбавки відповідно до актуального прожиткового мінімуму.

Ризики для працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які продовжують працювати, також зобов'язані інформувати Пенсійний фонд про працевлаштування, адже приховування зміни статусу може мати фінансові наслідки. Про вихід на роботу або відкриття ФОП пенсіонер повинен повідомляти протягом 10 днів, а якщо цю вимогу проігнорувати, то може виникнути переплата, оскільки частина надбавок передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів.

Наприклад, працюючим пенсіонерам не виплачують надбавку за утримання дітей до 18 років та інші підвищення, які пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму.

В результаті ПФУ може зобов'язати повернути державі неправомірно отримані кошти, списуючи з пенсії щомісяця до 20% призначеної суми. Відрахування триватимуть до повного погашення боргу. Через це пенсіонерам радять не відкладати на останній момент оновлення даних у Пенсійному фонді.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що українці можуть отримувати 10 000 грн пенсії. Однак для такої виплати необхідно мати повний страховий стаж та чималу зарплату. Також на розмір виплати може вплинути дата виходу на пенсію.

Також Новини.LIVE писали, що одна з доплат пенсіонерам не перераховувалась з 2008 року. За цей час купівельна спроможність виплати зменшилась у рази.У 2026 році грошей не вистачає навіть на базовий набір продуктів.