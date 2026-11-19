Жінки поважного віку отримують пенсію. Фото: УНІАН

В Україні лише невеликий відсоток пенсіонерів отримує виплати від 10 000 гривень, адже пенсія обчислюється з урахуванням не тільки стажу, а й офіційної зарплати та року виходу на "заслужений відпочинок". Разом з тим отримати право на гідну виплату цілком реально, але доведеться ретельно контролювати свої доходи задовго до досягнення пенсійного віку.

Як розраховується пенсія та чи можливо отримувати щонайменше 10 000 гривень, розбиралися Новини.LIVE.

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Хто може мати пенсію у 10 000 грн

У 2026 році пенсіонер може претендувати на виплату від держави у розмірі 10 000 гривень лише за умови тривалого страхового стажу та високої заробітної плати. При обчисленні ключову роль відіграє саме офіційний дохід, з якого сплачувалися внески.

Відповідно до закону № 1058-IV пенсія за віком розраховується за формулою: П = Зп × Кс. Розмір пенсії (П) дорівнює заробітній платі, з якої обчислюється пенсія (Зп), помножений на коефіцієнт страхового стажу (Кс).

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Яка потрібна зарплата для великої пенсії

У 2026 році для оформлення пенсії у 60-річному віці необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. При цьому, щоб отримувати орієнтовно 10 000 гривень пенсії офіційний заробіток громадянина має бути на рівні 27 700 гривень або більше.

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Втім, це орієнтовна сума, оскільки законодавство передбачає чимало надбавок, доплат та підвищень, особливо для пільгових категорій населення, які можуть суттєво вплинути на кінцеву виплату. Наприклад, пенсіонеру можуть встановити доплати за особливі заслуги, понаднормовий стаж або вікові надбавки.

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Яку роль має рік виходу на пенсію

У Пенсійному фонді зазначають, що рік в якому людина звертається за пенсією відіграє не останню роль у визначенні розміру виплати. Для розрахунку застосовується середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують року оформленню пенсії.

ПФУ наводить приклад:

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у 2022 році застосовувався показник за 2019-2021 роки — 10 846,37 грн;

у 2026 році показник за 2023-2025 роки — 17 482,87 грн.

Відповідно, якщо дві людини з однаковим стажем та коефіцієнтом заробітку виходять на пенсію у різні роки, їхні виплати будуть відрізнятися. Фахівці навіть іноді рекомендують українцям, які досягають пенсійного віку у листопаді або грудні, не поспішати з оформленням пенсії та подавати документи вже у січні наступного року, адже так може застосовуватися більший показник середньої зарплати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що пенсію можна збільшити на 50%. Держава передбачила механізм заохочення для українців, які добровільно відстрочать вихід на пенсію. За кожен додатковий місяць офіційної праці розмір пенсії буде збільшуватися.

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Також Новини.LIVE писали, що індексація не обов'язкова умова для зростання пенсії. У певних випадках пенсіонер може самостійно ініціювати перерахунок. Однак для цього потрібні підстави, наприклад, стара довідка про зарплату, яку не врахували раніше.