Женщины почтенного возраста получают пенсию. Фото: УНИАН

В Украине лишь небольшой процент пенсионеров получает выплаты в размере 10 000 гривен, ведь пенсия рассчитывается с учетом не только стажа, но и официальной зарплаты, а также года выхода на "заслуженный отдых". Вместе с тем получить право на достойную выплату вполне реально, но придется тщательно контролировать свои доходы задолго до достижения пенсионного возраста.

Как рассчитывается пенсия и возможно ли получать не менее 10 000 гривен, разбирались Новини.LIVE.

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Кто может получать пенсию в размере 10 000 грн

В 2026 году пенсионер может претендовать на выплату от государства в размере 10 000 гривен только при условии длительного страхового стажа и высокой заработной платы. При расчете ключевую роль играет именно официальный доход, с которого уплачивались взносы.

В соответствии с законом № 1058-IV пенсия по возрасту рассчитывается по формуле: П = Зп × Кс. Размер пенсии (П) равен заработной плате, на основе которой рассчитывается пенсия (Зп), умноженной на коэффициент страхового стажа (Кс).

Какая зарплата нужна для получения большой пенсии

В 2026 году для оформления пенсии в 60-летнем возрасте необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. При этом, чтобы получать примерно 10 000 гривен пенсии, официальный заработок гражданина должен составлять 27 700 гривен или более.

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Впрочем, это ориентировочная сумма, поскольку законодательство предусматривает немало надбавок, доплат и повышений, особенно для льготных категорий населения, которые могут существенно повлиять на конечную выплату. Например, пенсионеру могут установить доплаты за особые заслуги, сверхнормативный стаж или возрастные надбавки.

Какую роль играет год выхода на пенсию

В Пенсионном фонде отмечают, что год, в котором человек обращается за пенсией, играет не последнюю роль в определении размера выплаты. Для расчета применяется средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих году оформления пенсии.

ПФУ приводит пример:

в 2022 году применялся показатель за 2019-2021 годы — 10 846,37 грн;

в 2026 году — показатель за 2023-2025 годы — 17 482,87 грн.

Соответственно, если два человека с одинаковым стажем и коэффициентом заработка выходят на пенсию в разные годы, их выплаты будут различаться. Специалисты даже иногда рекомендуют украинцам, достигающим пенсионного возраста в ноябре или декабре, не спешить с оформлением пенсии и подавать документы уже в январе следующего года, ведь в этом случае может применяться более высокий показатель средней зарплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсию можно увеличить на 50%. Государство предусмотрело механизм поощрения для украинцев, которые добровольно отсрочат выход на пенсию. За каждый дополнительный месяц официальной работы размер пенсии будет увеличиваться.

Также Новини.LIVE писали, что индексация не является обязательным условием для увеличения пенсии. В определенных случаях пенсионер может самостоятельно инициировать перерасчет. Однако для этого нужны основания, например, старая справка о зарплате, которую ранее не учли.