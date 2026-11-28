Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

До початку повномасштабної війни українці могли відпочивати більше часу протягом одного місяця, оскільки на роботі давали офіційні вихідні з нагоди державних і церковних свят. Зокрема на 25 грудня припадає Різдво, але рішення про призупинення діяльності в цей день ухвалює керівник підприємства чи ФОП. Ми розібралися, скільки доведеться працювати нашим громадянам в останній місяць року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в які дні грудня українці будуть працювати і відпочивати.

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Робочі дні у грудні 2026 року

Стаття 73 Кодексу законів про працю визначає святкові дні протягом року, коли роботодавці повинні забезпечити своїх працівників додатковим вихідним. У грудні це Різдво (25 число), проте під час повномасштабної війни норми статті не застосовуються.

На практиці це означає, що жодних офіційних неробочих днів в Україні немає, а право встановлювати гнучкий графік залишається на розсуд керівника. Оскільки грудень має 31 календарний день, то наші громадяни будуть працювати 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 та 31 грудня.

Всього передбачається 23 робочі дні. Норма тривалості виконання посадових обов’язків при 40-годинному робочому тижні становить 184 год. Але на підприємствах, де характер виробництва і діяльності нестандартний, можуть встановлювати шестиденний робочий тиждень з одним вихідним.

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Додаткових вихідних, окрім суботи і неділі, працівники не отримають, хіба що роботодавці самостійно внесуть зміни до звичного графіку. Протягом першого місяця зими 2026 року українці будуть відпочивати 8 днів, а саме:

5 грудня;

6 грудня;

12 грудня;

13 грудня;

19 грудня;

20 грудня;

26 грудня;

27 грудня.

Аналогічні правила діють стосовно скорочення робочого дня напередодні свят. Офіційного зменшення годин діяльності 24 та 31 грудня, як раніше, не буде. Підприємства та організації можуть давати працівникам додатковий час відпочинку, але це рішення не є обов’язковим і залишається на розсуд роботодавця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня 2026 року. Перегляду соціальних стандартів найближчим часом не передбачається, отже розмір МЗП не зміниться. Держава гарантує працівникам оплату на рівні щонайменше 8 647 грн.

Також ми писали, в які дні грудня супермаркети в Польщі будуть відкриті. Українці за кордоном уже звикли, що більшість магазинів не працюють у неділю. Однак в останній місяць 2026 року ситуація зміниться — заклади прийматимуть відвідувачів 6, 13 та 20 грудня.