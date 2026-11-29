Люди в залі театру, їжа в буфеті. Фото: facebook.com/frankotheatre, an.salenko/Threads. Колаж: Новини.LIVE

Одна з неписаних традицій під час походу в театр — відвідати буфет і покуштувати місцевих канапок під невеликий келих вина чи коньяку. Залежно від місця досвід такого перекусу буде суттєво відрізнятися. Десь продають звичайні бутерброди з ковбасою і сиром, а в іншому місці готують вишукані брускети з червоною ікрою. Ми дізналися, що подають відвідувачам театру ім. Івана Франка.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

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Буфет у театрі ім. Івана Франка

Користувачка соцмережі поділилася світлинами з Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Дівчина розповіла, що кілька місяців не ходила на вистави, тому сильно здивувалася, побачивши нові пропозиції в буфеті.

Тепер він більше схожий на вишуканий ресторан, враховуючи красиву подачу їжі з напоями і безпосередньо позиції в меню. Гості театру до початку вистави або під час антракту можуть замовити:

брускети з червоною ікрою за 445 грн;

бельгійські вафлі за 350 грн;

бріош зі шпротою за 175 грн;

каннолі з лососем за 345 грн;

вино та ігристе (125 мл) за 230 або 280 грн;

брауні за 200 грн;

трюфель за 80 грн;

коктейлі за 280 грн;

міцний алкоголь (50 мл) за 150-400 грн.

Меню в буфеті театру ім. Івана Франка (Київ). Фото: an.salenko/Threads

Як актор Ештон Кутчер став мільярдером

Раніше ми розповідали, що відомий американський актор Ештон Кутчер домігся статусу мільярдера не завдяки ролям у кіно чи іншій професійній діяльності, а через інвестиції у штучний інтелект. Його фонд Sound Ventures вклав кошти у компанію Anthropic, яка розробила Claude.

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Відомо, що його венчурний фонд володіє 0,5% акцій Anthropic. Звісно, не вся сума належить безпосередньо актору, оскільки він керує інвестиціями партнерів. Однак навіть частка 20% передбачає дохід у 1,4 млрд доларів.

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