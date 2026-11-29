Брускети з ікрою і вино: що подають у "нішевому" буфеті театру ім. Франка
Одна з неписаних традицій під час походу в театр — відвідати буфет і покуштувати місцевих канапок під невеликий келих вина чи коньяку. Залежно від місця досвід такого перекусу буде суттєво відрізнятися. Десь продають звичайні бутерброди з ковбасою і сиром, а в іншому місці готують вишукані брускети з червоною ікрою. Ми дізналися, що подають відвідувачам театру ім. Івана Франка.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.
Буфет у театрі ім. Івана Франка
Користувачка соцмережі поділилася світлинами з Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Дівчина розповіла, що кілька місяців не ходила на вистави, тому сильно здивувалася, побачивши нові пропозиції в буфеті.
Тепер він більше схожий на вишуканий ресторан, враховуючи красиву подачу їжі з напоями і безпосередньо позиції в меню. Гості театру до початку вистави або під час антракту можуть замовити:
- брускети з червоною ікрою за 445 грн;
- бельгійські вафлі за 350 грн;
- бріош зі шпротою за 175 грн;
- каннолі з лососем за 345 грн;
- вино та ігристе (125 мл) за 230 або 280 грн;
- брауні за 200 грн;
- трюфель за 80 грн;
- коктейлі за 280 грн;
- міцний алкоголь (50 мл) за 150-400 грн.
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Відомо, що його венчурний фонд володіє 0,5% акцій Anthropic. Звісно, не вся сума належить безпосередньо актору, оскільки він керує інвестиціями партнерів. Однак навіть частка 20% передбачає дохід у 1,4 млрд доларів.
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