Американський актор Ештон Кутчер. Фото: ashton kutcher/X

Компанія Anthropic, яка розробила Claude, вийшла на фондовий ринок із рекордним IPO, залучивши під час первинного публічного розміщення акцій 93,5 млрд доларів. Завдяки такому успіху на біржі американський актор Ештон Кутчер отримав статус мільярдера, оскільки його фонд Sound Ventures інвестував у Anthropic орієнтовно 435 млн доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки Кутчеру вдалося заробити на інвестиціях у штучний інтелект.

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Ештон Кутчер прокинувся мільярдером

Венчурний фонд актора, заснований у 2015 році, був одним із перших інвесторів Anthropic. Станом на листопад 2026 року фірма володіє 0,5% акцій компанії. За даними Yahoo, після виходу на біржу сума вкладу в розмірі 435 млн доларів могла конвертуватися в 7 млрд доларів, що означає приріст на рівні 1500%.

Водночас не варто вважати, що весь капітал належить безпосередньо Ештону Кутчеру. Sound Ventures керує фінансами партнерів і зовнішніх інвесторів, тому прибуток отримають кілька сторін. Остаточна частка доходу актора не розкривається, але за непідтвердженими даними може йтися про 20% (1,4 млрд доларів).

Кутчер взагалі відомий вдалими інвестиціями в технологічні компанії. Він особисто чи його фонди (A-Grade Investments та Sound Ventures) вкладали кошти в:

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Skype (2009) — з 1 млн доларів вийшло 4 млн доларів (під час продажу у 2011 році);

Spotify (2010) — із 3 млн доларів вийшло понад 9 млн доларів (оцінка 2016 року);

Uber (2011) — з 500 тис. доларів вийшло понад 60 млн доларів (оцінка 2016 року);

Airbnb (2011) — з 2,5 млн доларів вийшло близько 90 млн доларів (оцінка 2016 року);

Warby Parker (2012) — із 300 тис. доларів вийшло 2,1 млн доларів (оцінка 2016 року);

OpenAI (2023) — інвестував понад 400 млн доларів (офіційного підтвердження немає).

Інвестиції американського актора Ештона Кутчера. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про успіх Anthropic

Компанія вийшла на біржу 19 листопада 2026 року. За результатами первинного публічного розміщення (IPO) акцій Anthropic залучила приблизно 93,5 млрд доларів, побивши рекорд SpaceX.

В CNN оцінили ринкову капіталізації фірми в 1,76 трлн доларів, хоча станом на травень 2026 року йшлося про 965 млрд доларів. Водночас після першого дня акції компанії почали падати на тлі загального зниження довіри до технологічного сектору.

Інвестори побоюються, що бульбашка штучного інтелекту лусне і залишить їх без прибутку. Акції Anthropic втратили 8,5%, зафіксувавшись на ціні 88,91 доларів. Але подібні коливання вважають нормою, особливо для такого динамічного сектору.

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