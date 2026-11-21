Коливання на фондовому ринку. Фото: Pexels

Світові та українські інвестори, побоюючись, що бульбашка штучного інтелекту лусне, почали масовий розпродаж акцій. На фондових ринках зафіксували корекції індексів у бік зниження. І навіть рекордний вихід на біржу компанії Anthropic (розробила Claude) не зміг відновити довіру до сектору ШІ. Як результат, відбулося скорочення капіталізації майже на 9 трлн доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося на світових фондових ринках у другій половині листопада 2026 року.

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Чому відбувається продаж акцій

Інвестори у всьому світі почали продавати акції техногігантів через побоювання, що найбільший інвестиційний бум на Волл-стріт за останні десятиліття вичерпується. Йдеться про штучний інтелект, перспективи розвиту якого викликають сумніви.

Учасники ринку не впевнені, що їх величезні витрати на ШІ дадуть відповідний результат у прибутковості. За інформацією Bloomberg, у другій половині листопада 2026 року світові ринки продемонстрували найбільш затяжне падіння з 2023 року.

"Сильного попиту на штучний інтелект та успішних окремих лістингів більше недостатньо, щоб підтримувати "апетит" до ризику, коли інвестори ставлять під сумнів оцінки і перспективи корпоративної прибутковості", — пояснили в Reuters.

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Падіння фондових індексів

Світові індекси стикнулися з різким падінням. Зокрема MSCI All Country World Index уперше з вересня 2023 року знижувався сьому торгову сесію поспіль. Один із найвідоміших фондових індексів S&P 500 за добу втратив 3,7%, за п’ять днів — 8%. Індекс Nasdaq впав на 5,28%.

Світові фондові ринки стикнулися з рекордним падінням. Фото: Новини.LIVE

Акції технологічних гігантів обвалилися, зокрема:

Nebius — на 16,1%;

Micron Technology — на 13,9%;

Nvidia — 13,8%;

AMD — на 13,3%;

Broadcom — 12,1%.

Після таких коливань капіталізація світового фондового ринку скоротилася майже на 9 трлн доларів. Інвестори почали переводити кошти в більш зрозумілі та захищені активи, наприклад, державні облігації та валюту.

І все це відбулося на тлі рекордного виходу на біржу розробника Claude — компанії Anthropic, яка встановила вартість акції на рівні 83 долари. Загальний обсяг IPO склав близько 81,34 млрд доларів — більше, ніж у SpaceX, яка втримувала попередній рекорд.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які українські монети мають колекційну цінність. Нумізмати вкладають кошти в металеві вироби, оскільки вважають їх інвестиційним активом. Наприклад, за монету номіналом 1 копійка 1992 року (штамп 1.11АЕ) зацікавлені особи готові заплатити від 8 000 до 14 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на пальне і курсом долара в Україні. Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що до кінця листопада 2026 року вартість бензину не впаде на 20%, як стверджували інші експерти. Водночас гривня продовжить зміцнення завдяки надходженню західної допомоги.