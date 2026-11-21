Фондовые рынки рекордно упали из-за ИИ: почему инвесторы продают акции
Мировые и украинские инвесторы, опасаясь, что пузырь искусственного интеллекта лопнет, начали массовую распродажу акций. На фондовых рынках зафиксировались коррекции индексов в сторону снижения. И даже рекордный выход на биржу компании Anthropic (разработала Claude) не смог восстановить доверие к сектору ИИ. В результате капитализация сократилась почти на 9 трлн долларов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит на мировых фондовых рынках во второй половине ноября 2026 года.
Почему происходит распродажа акций
Инвесторы по всему миру начали продавать акции техногигантов из-за опасений, что крупнейший инвестиционный бум на Уолл-стрит за последние десятилетия подходит к концу. Речь идет об искусственном интеллекте, перспективы развития которого вызывают сомнения.
Участники рынка не уверены, что их огромные затраты на ИИ принесут соответствующий результат в виде прибыльности. По информации Bloomberg, во второй половине ноября 2026 года мировые рынки продемонстрировали самое затяжное падение с 2023 года.
"Сильного спроса на искусственный интеллект и успешных отдельных листингов уже недостаточно, чтобы поддерживать "аппетит" к риску, когда инвесторы ставят под сомнение оценки и перспективы корпоративной прибыльности", — пояснили в Reuters.
Падение фондовых индексов
Мировые индексы столкнулись с резким падением. В частности, MSCI All Country World Index впервые с сентября 2023 года снижался седьмую торговую сессию подряд. Один из самых известных фондовых индексов S&P 500 за сутки потерял 3,7%, за пять дней — 8%. Индекс Nasdaq упал на 5,28%.
Акции технологических гигантов обвалились, в частности:
- Nebius — на 16,1%;
- Micron Technology — на 13,9%;
- Nvidia — на 13,8%;
- AMD — на 13,3%;
- Broadcom — на 12,1%.
После таких колебаний капитализация мирового фондового рынка сократилась почти на 9 трлн долларов. Инвесторы начали переводить средства в более понятные и защищенные активы, например, государственные облигации и валюту.
И вс это произошло на фоне рекордного выхода на биржу разработчика Claude — компании Anthropic, которая установила стоимость акции на уровне 83 доллара. Общий объем IPO составил около 81,34 млрд долларов — больше, чем у SpaceX, которая удерживала предыдущий рекорд.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские монеты имеют коллекционную ценность. Нумизматы вкладывают деньги в металлические изделия, поскольку считают их инвестиционным активом. Например, за монету номиналом 1 копейка 1992 года (штамп 1.11АЕ) заинтересованные лица готовы заплатить от 8 000 до 14 000 грн.
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