Колебания на фондовом рынке. Фото: Pexels

Мировые и украинские инвесторы, опасаясь, что пузырь искусственного интеллекта лопнет, начали массовую распродажу акций. На фондовых рынках зафиксировались коррекции индексов в сторону снижения. И даже рекордный выход на биржу компании Anthropic (разработала Claude) не смог восстановить доверие к сектору ИИ. В результате капитализация сократилась почти на 9 трлн долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит на мировых фондовых рынках во второй половине ноября 2026 года.

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Почему происходит распродажа акций

Инвесторы по всему миру начали продавать акции техногигантов из-за опасений, что крупнейший инвестиционный бум на Уолл-стрит за последние десятилетия подходит к концу. Речь идет об искусственном интеллекте, перспективы развития которого вызывают сомнения.

Участники рынка не уверены, что их огромные затраты на ИИ принесут соответствующий результат в виде прибыльности. По информации Bloomberg, во второй половине ноября 2026 года мировые рынки продемонстрировали самое затяжное падение с 2023 года.

"Сильного спроса на искусственный интеллект и успешных отдельных листингов уже недостаточно, чтобы поддерживать "аппетит" к риску, когда инвесторы ставят под сомнение оценки и перспективы корпоративной прибыльности", — пояснили в Reuters.

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Падение фондовых индексов

Мировые индексы столкнулись с резким падением. В частности, MSCI All Country World Index впервые с сентября 2023 года снижался седьмую торговую сессию подряд. Один из самых известных фондовых индексов S&P 500 за сутки потерял 3,7%, за пять дней — 8%. Индекс Nasdaq упал на 5,28%.

Мировые фондовые рынки столкнулись с рекордным падением. Фото: Новини.LIVE

Акции технологических гигантов обвалились, в частности:

Nebius — на 16,1%;

Micron Technology — на 13,9%;

Nvidia — на 13,8%;

AMD — на 13,3%;

Broadcom — на 12,1%.

После таких колебаний капитализация мирового фондового рынка сократилась почти на 9 трлн долларов. Инвесторы начали переводить средства в более понятные и защищенные активы, например, государственные облигации и валюту.

И вс это произошло на фоне рекордного выхода на биржу разработчика Claude — компании Anthropic, которая установила стоимость акции на уровне 83 доллара. Общий объем IPO составил около 81,34 млрд долларов — больше, чем у SpaceX, которая удерживала предыдущий рекорд.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские монеты имеют коллекционную ценность. Нумизматы вкладывают деньги в металлические изделия, поскольку считают их инвестиционным активом. Например, за монету номиналом 1 копейка 1992 года (штамп 1.11АЕ) заинтересованные лица готовы заплатить от 8 000 до 14 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на топливо и курсом доллара в Украине. Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что до конца ноября 2026 года стоимость бензина не упадет на 20%, как утверждали другие эксперты. В то же время гривна продолжит укрепляться благодаря поступлению западной помощи.