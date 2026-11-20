Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцам посоветовали готовиться к снижению цен на АЗС в ближайшее время. В течение двух последних недель ноября 2026 года стоимость топлива может снизиться примерно на 20%. Однако некоторые люди называют такой прогноз слишком "оптимистичным". А курс гривны к доллару стабилизируется на отметке 45 грн/долл. благодаря поступлению международной финансовой помощи.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Будет ли топливо резко дешеветь

Экономист Олег Устенко в эфире Вечір.LIVE предположил, что к концу ноября 2026 года цены на украинских АЗС с большой вероятностью снизятся на 20%. Однако Алексей Кущ, комментируя этот тезис, назвал его "слишком оптимистичным". Аналитик не уверен, что тенденция на топливном рынке так резко изменится.

"Война на Ближнем Востоке заканчивается, поэтому ситуация будет постепенно нормализоваться мировыми ценами на нефть. Соответственно, будет корректироваться стоимость топлива в Украине. Но 20% — это слишком оптимистично", — отметил спикер.

Почему курс доллара падает в Украине

В понедельник, 23 ноября, официальный курс гривны к доллару опустится ниже психологического уровня и зафиксируется на отметке 44,92 грн/долл. Национальный банк в последний раз рассчитывал такое значение в октябре 2026 года, непосредственно перед резким восходящим трендом.

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"Гривна укрепляется на фоне поступления значительной суммы внешней помощи. Мы получили 8 млрд евро от партнеров, в дальнейшем еще ожидаем крупные транши. Валютные резервы НБУ немного восстановились, и появились возможности для удержания курса", — пояснил Алексей Кущ.

Колебания курса гривны к доллару в Украине. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, не последнюю роль в этой ситуации сыграло сокращение спроса на американский доллар со стороны бизнеса. В октябре участники рынка проявляли активность, а по состоянию на ноябрь валютой в основном покрывают импорт и потребности населения. Все это приостановило стремительный рост курса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали об индексе Биг Мака и "справедливом" курсе гривны к доллару в Украине. По состоянию на июль 2026 года американская валюта должна была стоить около 24 грн/долл., а не 45 грн/долл., если рассчитывать по цене бургера. То есть гривна недооценена почти на 47%.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие категории товаров продают в АТБ с ограничениями в ноябре 2026 года. В конце августа компания ввела в супермаркетах лимиты на покупку подсолнечного масла, муки, сахара, макарон и пр. Никаких новых запретов на количество или вес нет.