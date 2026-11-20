Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українцям порадили готуватися до зниження цін на АЗС найближчим часом. Зокрема протягом двох останніх тижнів листопада 2026 року вартість пального може опуститися орієнтовно на 20%. Проте дехто називає такий прогноз надто "оптимістичним". А курс гривні до долара стабілізується на позначці 45 грн/дол. завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги.

Про це розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чи буде пальне різко дешевшати

Економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE припустив, що до кінця листопада 2026 року ціни на українських АЗС із великою ймовірністю знизяться на 20%. Однак Олексій Кущ, коментуючи цю тезу, назвав її "занадто оптимістичною". Аналітик не впевнений, що тенденція на паливному ринку так різко зміниться.

"Війна на Близькому Сході завершується, тому ситуація буде потроху нормалізуватися світовими цінами на нафту. Відповідно, буде коригуватися вартість пального в Україні. Але 20% — це надто оптимістично", — зазначив спікер.

Чому курс долара падає в Україні

В понеділок, 23 листопада, офіційний курс гривні до долара опуститься нижче психологічного рівня і зафіксується на позначці 44,92 грн/дол. Національний банк востаннє розраховував таке значення у жовтні 2026 року, безпосередньо перед різким висхідним трендом.

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"Гривня зміцнюється на тлі надходження значної суми зовнішньої допомоги. 8 млрд євро ми отримали від партнерів, ще очікуємо великі транші згодом. Валютні резерви НБУ трохи відновилися і з'явилися можливості щодо утримання курсу", — пояснив Олексій Кущ.

Коливання курсу гривні до долара в Україні. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, не останню роль у цій ситуації зіграло скорочення попиту на американський долар з боку бізнесу. В жовтні учасники ринку проявляли активність, а станом на листопад валютою здебільшого покривають імпорт і потреби населення. Все це призупинило стрімке зростання курсу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про індекс Біг Мака і "справедливий" курс гривні до долара в Україні. Станом на липень 2026 року американська валюта мала би коштувати близько 24 грн/дол., а не 45 грн/дол., якщо рахувати через ціну бургера. Тобто гривня є недооціненою майже на 47%.

Також Новини.LIVE розповідали, які категорії товарів продають в АТБ з обмеженням у листопаді 2026 року. Це наприкінці серпня мережа ввела в супермаркетах ліміти на купівлю соняшникової олії, борошна, цукру, макаронів та ін. Жодних нових заборон на кількість або вагу немає.