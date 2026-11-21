Монеты номиналом 5 копеек. Фото: YouTube/кадр из видео

Некоторые старые монеты Украины могут принести значительный доход при условии продажи нумизматам. Вывод копеек из обращения и утрата платежной способности не означают, что их нужно выбросить или заменить на купюры. Конечно, не каждое металлическое изделие имеет коллекционную ценность, поэтому необходимо искать редкие штампы, за которые заинтересованные лица заплатят несколько тысяч гривен в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 копеек дорого стоят в Украине.

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1 и 2 копейки 1992 года

Массовые экземпляры часто не представляют большой ценности, они стоят не дороже своего номинала. Однако за 1 копейку 1992 года чеканки нумизматы готовы заплатить от 8 000 до 14 000 грн, если речь идет о штампе 1.11АЕ. В июне 2026 года на онлайн-аукционе Violity пользователи сделали 95 ставок и разогнали цену до 30 000 грн.

1 копейка 1992 года, штамп 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

"Монета изготовлена из нержавеющей стали, как и остальные монеты этого года выпуска. Однако особенность разновидности 1.11АЕ заключается в том, что на аверсе копейки верхний правый лист имеет округлую форму, а на реверсе — крупные ягоды калины", — говорится на специализированном сайте "Монеты-ягодки".

Чтобы выгодно продать 2 копейки 1992 года, необходимо искать разновидность 1ГА. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок и не была выпущена в наличный оборот. Цена металлического изделия начинается от 17 000 грн и может достигать 80 000 грн по состоянию на 2026 год.

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5 и 10 копеек 1992 года

Среди пятикопеечных монет высокой ценой отличается штамп 1.1ААк. Его можно определить по таким особенностям аверса и реверса:

средний зуб тризуба с утолщением;

единица в дате с хвостиком;

ягоды расположены ближе к канту;

гурт крупный;

зерна колосков с хвостиками.

5 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

Основная особенность этой разновидности — крупная насечка на гурте. У всех остальных монет номиналом 5 копеек 1992 года насечка мелкая, что позволяет легко найти ценный экземпляр среди всех остальных.

Номинал 10 копеек Национальный банк планирует полностью вывести из обращения в феврале 2027 года. Дорого продать можно штамп 1.14Гам, у которого средний зуб тризуба имеет утолщение сверху, буквы Ї и Н характеризуются прямым верхом, а низ каждой буквы в слове "Україна" загнут. Средняя цена монеты колеблется от 10 000 до 15 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские монеты не стоит сдавать в банк для обмена. Потеря платежеспособности не уменьшает коллекционную ценность копеек, поэтому стоит поискать среди накопленных металлических изделий разновидности с характерными особенностями дизайна для выгодной продажи.

Также Новини.LIVE сообщали, что НБУ планирует завершить процесс изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек с 1 февраля 2027 года. Аналогичная процедура уже состоялась с монетами по 1, 2, 5 и 25 копеек. Украинцы могут обменять их в банке на бумажные купюры.