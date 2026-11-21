Монети номіналом 5 копійок. Фото: YouTube/кадр із відео

Деякі старі монети України можуть принести великий дохід за умови продажу нумізматам. Виведення копійок з обігу і втрата платоспроможності не означає, що їх потрібно викинути чи замінити на купюри. Звісно, не кожен металевий виріб має колекційну цінність, тому необхідно шукати рідкісні штампи, за які зацікавлені особи дадуть кілька тисяч гривень у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналами 1, 2, 5 і 10 копійок дорого коштують в Україні.

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1 та 2 копійки 1992 року

Масові екземпляри часто не мають великої цінності, вони коштують не дорожче свого номіналу. Проте за 1 копійку 1992 року карбування нумізмати готові заплатити від 8 000 до 14 000 грн, якщо йдеться про штамп 1.11АЕ. У червні 2026 року на онлайн-аукціоні Violity користувачі зробили 95 ставок і розігнали ціну до 30 000 грн.

1 копійка 1992 року, штамп 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

"Монета виготовлена з нержавіючої сталі, як і решта з цього року випуску. Проте особливість різновиду 1.11АЕ у тому, що на аверсі копійки верхній правий лист округлої форми, а на реверсі великі ягоди калини", — йдеться на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки".

Щоб дорого продати 2 копійки 1992 року, необхідно шукати різновид 1ГА. Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок і не була випущена в готівковий обіг. Ціна металевого виробу починається від 17 000 грн і може сягати 80 000 грн станом на 2026 рік.

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5 та 10 копійок 1992 року

Серед п'ятикопійчаних монет високою ціною характеризується штамп 1.1ААк. Його можна визначити за такими особливостями аверсу та реверсу:

середній зуб тризуба з потовщенням;

одиниця дати з хвостиком;

ягоди наближені до канта;

гурт крупний;

зерна колосків з хвостиками.

5 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

Основна особливість цього різновиду — крупна насічка на гурті. У всіх інших монет номіналу 5 копійок 1992 року карбування насічки дрібні, що дозволяє легко знайти цінний екземпляр серед усіх інших.

Номінал 10 копійок Національний банк планує повністю вивести з обігу в лютому 2027 року. Дорого продати можна штамп 1.14Гам, у якого середній зуб тризуба має потовщення зверху, букви Ї та Н характеризуються прямим верхом, а низ кожної букви у слові "Україна" загнутий. Середня ціна монети коливається від 10 000 до 15 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які українські монети не варто нести в банк для заміни. Втрата платоспроможності не зменшує колекційної цінності копійок, тому варто пошукати серед накопичених металевих виробів різновиди з характерними особливостями дизайну для вигідного продажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ хоче завершити процес вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок з 1 лютого 2027 року. Аналогічна процедура вже відбулася з монетами по 1, 2, 5 та 25 копійок. Українці можуть обміняти їх в банку на паперові купюри.