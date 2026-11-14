Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк виніс на обговорення проєкт постанови щодо вилучення з обігу та обміну копійок. Регулятор запропонував позбавити статусу платіжного засобу деякі старі монети з 1 лютого 2027 року. Тобто їх не вийде використовувати в розрахункових операціях для оплати товарів і послуг. Залишиться тільки принести копійки в банк для заміни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Які копійки НБУ хоче вилучити

Повністю вивести з готівкового обігу регулятор планує монети номіналом 10 копійок. Поступове вилучення розпочалося ще 1 жовтня 2025 року, і станом на листопад 2026-го ці металеві гроші можна застосовувати в розрахунках. Тобто вони виконують функцію засобу платежу.

"Але потрапляючи в банки України, монети номіналом 10 копійок більше не повертаються в обіг, а вилучаються та передаються до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації", — зазначили в НБУ.

Згідно з проєктом постанови "Про вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань обігу монет дрібних номіналів", втрата статусу платіжного засобу може відбутися з 1 лютого 2027 року.

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З цієї дати монети перестануть бути засобом платежу, а в торговельних мережах їх не прийматимуть. Нагадаємо, регулятор здійснив аналогічну процедуру з номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а 1 гривня золотистого кольору поступово вилучається ще з 1 жовтня 2020 року.

Що робити з монетами по 10 копійок

Втрата платоспроможності не означає, що копійки доведеться викинути через непотрібність. Українці зможуть безплатно обміняти металеві гроші на дійсні монети чи купюри протягом трьох років:

до 31 січня 2028 року — в будь-якій банківській установі;

з 1 лютого 2028-го до 31 січня 2030-го — тільки в підрозділах НБУ та уповноважених фінустановах (ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ і Райффайзен Банку).

"Юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, матимуть два тижні (до 16 лютого 2027 року), щоб здати залишки монет", — уточнили на сайті НБУ.

Всі зацікавлені громадяни можуть подавати свої зауваження та пропозиції до проєкту Постанови за спеціальною формою до 22 листопада 2026 року. Не виключено, що Національний банк, дослухавшись до думок українців, ухвалить інше рішення стосовно вилучення копійок.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які монети України принесуть великий дохід своїм власникам. Колекціонери готові заплатити до 1 700 грн за номінал 25 копійок 1992 року випуску (штамп 2ГАм). Його вирізняє тонкий середній зуб тризуба, дрібні ягоди та відсутність хвостиків у гронах №4 та 8.

Також Новини.LIVE розповідали, які монети номіналом 50 копійок варто шукати в гаманці для продажу. Нумізмати цінують штамп 3Ваг і можуть запропонувати за нього від 4 000 до 11 000 грн у середньому. Виріб характеризується товстим середнім зубом тризуба і рисунком 17,7 мм.