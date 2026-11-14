Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк вынес на обсуждение проект постановления об изъятии из обращения и обмене копеек. Регулятор предложил лишить статуса платежного средства некоторые старые монеты с 1 февраля 2027 года. То есть их нельзя будет использовать в расчетных операциях для оплаты товаров и услуг. Останется только сдать копейки в банк для обмена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Какие копейки НБУ хочет изъять

Полностью вывести из наличного обращения регулятор планирует монеты номиналом 10 копеек. Постепенный вывод начался еще 1 октября 2025 года, и по состоянию на ноябрь 2026-го эти металлические деньги можно использовать в расчетах. То есть они выполняют функцию средства платежа.

"Но попадая в банки Украины, монеты номиналом 10 копеек больше не возвращаются в обращение, а изымаются и передаются в Национальный банк для их дальнейшего перечисления и утилизации", — отметили в НБУ.

Согласно проекту постановления "Об изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам обращения монет мелких номиналов", потеря статуса платежного средства может произойти с 1 февраля 2027 года.

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С этой даты монеты перестанут быть платежным средством, а в торговых сетях их не будут принимать. Напомним, регулятор провел аналогичную процедуру с номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а 1 гривна золотистого цвета постепенно выводится из обращения еще с 1 октября 2020 года.

Что делать с монетами по 10 копеек

Потеря платежеспособности не означает, что копейки придется выбросить как ненужные. Украинцы смогут бесплатно обменять металлические деньги на действующие монеты или купюры в течение трех лет:

до 31 января 2028 года — в любом банковском учреждении;

с 1 февраля 2028-го по 31 января 2030-го — только в подразделениях НБУ и уполномоченных финучреждениях (ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБ и Райффайзен Банке).

"Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обособленные подразделения юридических лиц, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут иметь две недели (до 16 февраля 2027 года), чтобы сдать остатки монет", — уточнили на сайте НБУ.

Все заинтересованные граждане могут подавать свои замечания и предложения к проекту Постановления по специальной форме до 22 ноября 2026 года. Не исключено, что Национальный банк, прислушавшись к мнению украинцев, примет другое решение относительно изъятия копеек.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие монеты Украины принесут большой доход своим владельцам. Коллекционеры готовы заплатить до 1 700 грн за номинал 25 копеек 1992 года выпуска (штамп 2ГАм). Его отличают тонкий средний зуб тризуба, мелкие ягоды и отсутствие хвостиков в гроздьях №4 и 8.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие монеты номиналом 50 копеек стоит искать в кошельке для продажи. Нумизматы ценят штамп 3Ваг и могут предложить за него в среднем от 4 000 до 11 000 грн. Изделие характеризуется толстым средним зубцом трезубца и рисунком 17,7 мм.