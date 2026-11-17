Британський актор Роберт Паттінсон. Фото: Reuters

Наступним Джеймсом Бондом у фільмах, які знімали на багатьох європейських курортах, стане британський актор Роберт Паттінсон. Він відомий за ролями у культових кінокартинах, зокрема "Гаррі Поттер і Кубок вогню", "Сутінки", "Тенет", "Бетмен" 2022 року та ін. Ми дізналися, які попередні стрічки франшизи стали найбільш касовими і дорогими.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які фільми про агента 007 були найдорожчими.

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Три найдорожчі фільми про Джеймса Бонда

Вперше образ культового британського секретного агента на екрані втілив Шон Коннері у далекому 1962 році. Відтоді з’явилося понад два десятки фільмів з різними акторами у головній ролі. Майбутнє кіно вийде під егідою Amazon MGM Studios, а режисером буде Дені Вільнев.

Бюджет картини невідомий, однак максимальна сума, яку витрачали на виробництво, становить 250 млн доларів. Стільки коштувала стрічка "007: Не час помирати" 2021 року — остання випущена частина бондіани.

Друге місце за вартістю здобув "Спектр" 2015 року — його створення обійшлося студії у 245 млн доларів. Також у трійці лідерів опинилася одна з найпопулярніших частин франшизи — "007: Координати "Скайфолл" 2012 року. На її виробництво пішло близько 200 млн доларів.

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Сумарні бюджети 25 офіційних фільмів про Джеймса Бонда сягають приблизно 1,7 млрд доларів без урахування витрат на рекламу і просування.

Які фільми бондіани зібрали найбільшу касу

Франшиза залишається популярною кілька десятиліть, про що свідчать касові збори. Згідно з інформацією спеціалізованого сайту loveMONEY, найбільше заробили такі стрічки:

"007: Координати "Скайфолл" — 1,5 млрд доларів;

"Кульова блискавка" — 1,4 млрд доларів;

"Голдфінгер" — 1,3 млрд доларів;

"Спектр" — 1,2 млрд доларів;

Живи та дай померти" — 1,2 млрд доларів.

Варто заважити, що суми вказані з урахуванням інфляції. Наприклад, "Кульова блискавка" зібрала в світовому прокаті 141,2 млн доларів, але вийшла на екрани в 1965 році.

Проте саме "007: Координати "Скайфолл" заробила найбільше грошей за всю історію існування бондіани. Після виходу у 2012 році стрічка побила всі рекорди й отримала схвальні відгуки критиків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що популярний український співак MELOVIN зізнався, скільки коштує його виступ. Плюс поділився інформацією про додаткове захоплення. Виявляється, у вільний час артист пише картини. Ціна однієї роботи може стартувати від 2 000 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, на які курорти "все включено" українці можуть поїхати у грудні 2026 року. Зимовий період не залишає туристів без місць, де сонячно і тепло. Бюджетно вдасться відпочити в Єгипті завдяки вигідним знижкам, трохи дорожче коштує поїздка в АОЕ.