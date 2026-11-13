Пляж на італійському курорті. Фото: Tripadvisor

Щороку українці їздять на курорти "все включено", обираючи популярні туристичні напрямки. Але деякі локації не радять відвідувати у 2027 році через масштабну розбудову чи малорозвинену інфраструктуру. Ці місця відчули на собі тягар неконтрольованого туризму, і тепер змушені боротися з колапсом на ринку житла, знищенням екосистеми тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які два європейські курорти радять оминати стороною у 2027 році.

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Албанська Рив’єра, Албанія

Протягом кількох останніх років країна прийняла рекордну кількість відпочивальників, і велика заслуга в цьому належить Албанській Рив’єрі, яку просували як "дешевий аналог Мальдів". Однак інфраструктура південних прибережних містечок не розрахована на величезні натовпи туристів.

"На незайманих узбережжях хаотично зводять готелі та багатоквартирні будинки — без належної системи поводження з відходами чи очищення стічних вод. А будівництво розкішних курортів ставить під загрозу місцеву фауну", — йдеться на спеціалізованому порталі Fodor’s.

Вартість путівок в Албанію. Фото: скриншот

Якщо хочеться відвідати Албанію, краще вирушити на північ, де простягаються дикі ріки і височать незаймані гори. А шанувальникам сонячних пляжів радять їхати на курорти, що омиваються Адріатичним морем.

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Наприклад, туристична путівка в Дуррес (найбільший морський курорт і портове місто) влітку 2027 року обійдеться українцям щонайменше у 26 000 грн, якщо запланувати подорож завчасно. Стільки коштує проживання у чотиризірковому готелі "все включено" протягом трьох днів.

Амальфітанське узбережжя, Італія

Ситуація з напливом туристів дуже схожа до Албанської Рив’єри, але ускладнюється тим, що місцева інфраструктура не підлаштована до великих натовпів людей. Транспортне сполучення в регіоні забезпечується однією дорогою, яка постійно заблокована автобусами, таксі та орендованими автомобілями.

"В містечку Позітано, де проживає 3 700 осіб, одночасно опинилося понад 132 000 відвідувачів. Ринок житла там фактично перестав існувати, бо власники нерухомості намагалися здати туристам кожен доступний квадратний метр", — зазначили на сайті Travel Off Path.

Вартість путівок в Італію. Фото: скриншот

Амальфітанське узбережжя омивається Середземним морем і розташоване на південному заході Італії (регіон Кампанія, півострів Сорренто). Туристам радять їхати влітку 2027 року до скелястого узбережжя Калабрії, де значно менше відпочивальників, чи на острів Сицилія.

За п’ять ночей у п’ятизірковому сицилійському готелі потрібно віддати близько 30 000 грн. А путівка до Калабрії обійдеться дорожче — орієнтовно в 48 000 грн. Обидва курорти працюють за системою обслуговування "все включено".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які курорти "все включено" визнали найкращими у світі. Цьогорічна премія The Travvy Awards, яка проходить уже вдванадцяте, визначила туристичні локації, які забезпечують максимальним комфортом проживання, якісним сервісом та обслуговуванням.

Також Новини.LIVE розповідали, що катання на лижах у Європі може бути недорогим. Замість Швейцарії та Австрії туристам варто відвідати Францію, багату на гірські курорти. Перше місце за бюджетністю виборов Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses) із ціною абонемента всього 20 євро.