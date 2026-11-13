Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Два європейські курорти "все включено", які не радять обирати у 2027 році

Два європейські курорти "все включено", які не радять обирати у 2027 році

Ua ru
13 листопада 2026 12:10
Популярні курорти все включено в Європі: куди туристам не радять їхати у 2027 році Tripadvisor
Пляж на італійському курорті. Фото: Tripadvisor

Щороку українці їздять на курорти "все включено", обираючи популярні туристичні напрямки. Але деякі локації не радять відвідувати у 2027 році через масштабну розбудову чи малорозвинену інфраструктуру. Ці місця відчули на собі тягар неконтрольованого туризму, і тепер змушені боротися з колапсом на ринку житла, знищенням екосистеми тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які два європейські курорти радять оминати стороною у 2027 році.

Реклама

Албанська Рив’єра, Албанія

Протягом кількох останніх років країна прийняла рекордну кількість відпочивальників, і велика заслуга в цьому належить Албанській Рив’єрі, яку просували як "дешевий аналог Мальдів". Однак інфраструктура південних прибережних містечок не розрахована на величезні натовпи туристів.

"На незайманих узбережжях хаотично зводять готелі та багатоквартирні будинки — без належної системи поводження з відходами чи очищення стічних вод. А будівництво розкішних курортів ставить під загрозу місцеву фауну", — йдеться на спеціалізованому порталі Fodor’s.

Два європейські курорти "все включено", які не радять обирати у 2027 році - фото 1
Вартість путівок в Албанію. Фото: скриншот

Якщо хочеться відвідати Албанію, краще вирушити на північ, де простягаються дикі ріки і височать незаймані гори. А шанувальникам сонячних пляжів радять їхати на курорти, що омиваються Адріатичним морем.

Читайте також:

Наприклад, туристична путівка в Дуррес (найбільший морський курорт і портове місто) влітку 2027 року обійдеться українцям щонайменше у 26 000 грн, якщо запланувати подорож завчасно. Стільки коштує проживання у чотиризірковому готелі "все включено" протягом трьох днів.

Амальфітанське узбережжя, Італія

Ситуація з напливом туристів дуже схожа до Албанської Рив’єри, але ускладнюється тим, що місцева інфраструктура не підлаштована до великих натовпів людей. Транспортне сполучення в регіоні забезпечується однією дорогою, яка постійно заблокована автобусами, таксі та орендованими автомобілями.

"В містечку Позітано, де проживає 3 700 осіб, одночасно опинилося понад 132 000 відвідувачів. Ринок житла там фактично перестав існувати, бо власники нерухомості намагалися здати туристам кожен доступний квадратний метр", — зазначили на сайті Travel Off Path.

Два європейські курорти "все включено", які не радять обирати у 2027 році - фото 2
Вартість путівок в Італію. Фото: скриншот

Амальфітанське узбережжя омивається Середземним морем і розташоване на південному заході Італії (регіон Кампанія, півострів Сорренто). Туристам радять їхати влітку 2027 року до скелястого узбережжя Калабрії, де значно менше відпочивальників, чи на острів Сицилія.

За п’ять ночей у п’ятизірковому сицилійському готелі потрібно віддати близько 30 000 грн. А путівка до Калабрії обійдеться дорожче — орієнтовно в 48 000 грн. Обидва курорти працюють за системою обслуговування "все включено".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які курорти "все включено" визнали найкращими у світі. Цьогорічна премія The Travvy Awards, яка проходить уже вдванадцяте, визначила туристичні локації, які забезпечують максимальним комфортом проживання, якісним сервісом та обслуговуванням.

Також Новини.LIVE розповідали, що катання на лижах у Європі може бути недорогим. Замість Швейцарії та Австрії туристам варто відвідати Францію, багату на гірські курорти. Перше місце за бюджетністю виборов Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses) із ціною абонемента всього 20 євро.

туристи Італія відпочинок Албанія курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації