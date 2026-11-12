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Головна Економіка Золото і срібло в туризмі: які курорти "все включено" назвали найкращими

Золото і срібло в туризмі: які курорти "все включено" назвали найкращими

Ua ru
12 листопада 2026 16:10
Два найкращі курорти все включено у світі: де розташовані і скільки коштує відпочинок sandals.com
Курортний комплекс на острові Сент-Вінсент. Фото: sandals.com

Щороку українці їздять на відпочинок, обираючи серед курортів "все включено". Такий формат дозволяє не замислюватися над витратами, оскільки харчування і розваги входять у ціну. Туристичний ринок багатий на популярні локації, де від гостей немає відбою. А щоб довго не шукати готель із позитивними відгуками, варто ознайомитися з результатами премії The Travvy Awards 2026.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які два курорти за системою обслуговування "все включено" визнали найкращими у світі.

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Який курорт назвали найкращим у світі

Вже 12 років поспіль професійні туристичні консультанти обирають найкращі курорти "все включено" в межах премії The Travvy Awards 2026. Вони оцінюють рівень комфорту, сервіс, обслуговування, розташування, а також незвичайні можливості для відпочинку.

У 2026 році перше місце в загальному рейтингу посів розкішний 5-зірковий курорт формату Adults Only (лише для дорослих) під назвою Sandals Saint Vincent and the Grenadines. Він розташований на карибському острові Сент-Вінсент у мальовничій бухті Буккамент, де з оточення — лише мальовнича природа.

Золото і срібло в туризмі: які курорти "все включено" назвали найкращими - фото 1
Мінімальні ціни на проживання у готелі. Фото: скриншот

"Саме тут мережа Sandals звела перші на Карибах двоповерхові вілли, розташовані прямо над водою. З одного боку від просторих номерів — густий тропічний ліс, а з протилежного — кришталево чисте Карибське море", — йдеться на спеціалізованому сайті Travel Off Path.

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Згідно з інформацією на офіційному сайті Sandals, мінімальна вартість проживання у готелі — 435 доларів з особи за ніч. Стільки коштує поселення у двоповерховому номері Bamboo Palm площею 56,5 кв.м. А найдорожча пропозиція — 1 461 долар за віллу на березі моря з власним басейном, послугами дворецького тощо.

Срібло в рейтингу курортів "все включено"

Срібну нагороду отримав курортний комплекс формату Adults Only (16+), розташований у мексиканському місті Плая-дель-Кармен — Impression Moxché by Secrets. Його родзинка пов’язана з оформленням території: замість звичайних басейнів гості можуть відпочивати у спеціальних зонах, схожих на водойми у вапнякових породах (сеноти).

Золото і срібло в туризмі: які курорти "все включено" назвали найкращими - фото 2
Курортний комплекс Impression Moxché by Secrets. Фото: Booking

"Гастрономічна та розважальна пропозиції там не мають рівних. Шукачам високої кухні пропонують масштабне дегустаційне меню, доповнене добірними мексиканськими винами. Плюс гості мають ексклюзивний доступ до приватних зон", — пояснили на сайті.

За даними Booking, проживання у листопаді 2026 року обійдеться туристам щонайменше у 50 000 грн за одну ніч. А бронювання пентхауса коштуватиме понад 116 000 грн з людини. Готель позиціонує себе ультралюксовим, отже низьких цін для гостей не передбачено.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які гірськолижні курорти Європи визнали найбільш бюджетними у 2026 року. Перше місце зайняв Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses) у Франції, де абонементи на підйомники і траси коштують 20 євро. У десятці лідерів десять місць — у французьких курортів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заощадити на ski-pass у Буковелі. До кінця листопада 2026 року триває попередній продаж абонементів зі знижкою 10%. Вже у грудні туристам, які не запланували відпочинок завчасно, доведеться платити більше.

туристи відпочинок подорож курорти ціни
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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