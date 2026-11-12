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Главная Экономика Золото и серебро в туризме: какие курорты "все включено" назвали лучшими

Золото и серебро в туризме: какие курорты "все включено" назвали лучшими

Ua ru
12 ноября 2026 16:10
Два лучших курорта все включено в мире: где находятся и сколько стоит отдых sandals.com
Курортный комплекс на острове Сент-Винсент. Фото: sandals.com

Каждый год украинцы отправляются на отдых, выбирая курорты "все включено". Такой формат позволяет не задумываться о расходах, поскольку питание и развлечения входят в стоимость. Туристический рынок богат популярными локациями, где от гостей нет отбоя. А чтобы долго не искать отель с положительными отзывами, стоит ознакомиться с результатами премии The Travvy Awards 2026.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие два курорта по системе обслуживания "все включено" признали лучшими в мире.

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Какой курорт назвали лучшим в мире

Уже 12 лет подряд профессиональные туристические консультанты выбирают лучшие курорты "все включено" в рамках премии The Travvy Awards 2026. Они оценивают уровень комфорта, сервис, обслуживание, расположение, а также необычные возможности для отдыха.

В 2026 году первое место в общем рейтинге занял роскошный 5-звездочный курорт формата Adults Only (только для взрослых) под названием Sandals Saint Vincent and the Grenadines. Он расположен на карибском острове Сент-Винсент в живописной бухте Буккамент, где вокруг — только живописная природа.

Золото и серебро в туризме: какие курорты "все включено" назвали лучшими - фото 1
Минимальные цены на проживание в отеле. Фото: скриншот

"Именно здесь сеть Sandals построила первые на Карибах двухэтажные виллы, расположенные прямо над водой. С одной стороны от просторных номеров — густой тропический лес, а с противоположной — кристально чистое Карибское море", — говорится на специализированном сайте Travel Off Path.

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Согласно информации на официальном сайте Sandals, минимальная стоимость проживания в отеле — 435 долларов с человека за ночь. Столько стоит поселение в двухэтажном номере Bamboo Palm площадью 56,5 кв. м. А самое дорогое предложение — 1 461 доллар за виллу на берегу моря с собственным бассейном, услугами дворецкого и пр.

Серебро в рейтинге курортов "все включено"

Серебряную награду получил курортный комплекс формата Adults Only (16+), расположенный в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен — Impression Moxché by Secrets. Его изюминка связана с оформлением территории: вместо обычных бассейнов гости могут отдыхать в специальных зонах, похожих на водоемы в известняковых породах (сеноты).

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Курортный комплекс Impression Moxché by Secrets. Фото: Booking

"Гастрономическое и развлекательное предложение там не имеет себе равных. Любителям высокой кухни предлагают обширное дегустационное меню, дополненное отборными мексиканскими винами. Кроме того, гости получают эксклюзивный доступ к частным зонам", — пояснили на сайте.

По данным Booking, проживание в ноябре 2026 года обойдется туристам как минимум в 50 000 грн за одну ночь. А бронирование пентхауса будет стоить более 116 000 грн с человека. Отель позиционирует себя как ультралюксовый, поэтому низких цен для гостей не предусмотрено.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие горнолыжные курорты Европы признали самыми бюджетными в 2026 году. Первое место занял Рубион-ле-Бюис (Roubion les Buisses) во Франции, где абонементы на подъемники и трассы стоят 20 евро. В десятке лидеров десять мест занимают именно французские курорты.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут сэкономить на ski-pass в Буковеле. До конца ноября 2026 года продолжается предварительная продажа абонементов со скидкой 10%. Уже в декабре туристам, которые не запланировали отдых заранее, придется платить больше.

туристы отдых путешествие курорты цены
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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