Пляж на итальянском курорте. Фото: Tripadvisor

Каждый год украинцы отправляются на курорты "все включено", выбирая популярные туристические направления. Но некоторые места не рекомендуется посещать в 2027 году из-за масштабного строительства или слаборазвитой инфраструктуры. Эти локации ощутили на себе бремя неконтролируемого туризма и теперь вынуждены бороться с коллапсом на рынке жилья, разрушением экосистемы и пр.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие два европейских курорта рекомендуется обходить стороной в 2027 году.

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Албанская Ривьера, Албания

В течение последних нескольких лет страна приняла рекордное количество отдыхающих, и большая заслуга в этом принадлежит Албанской Ривьере, которую продвигали как "дешевый аналог Мальдив". Однако инфраструктура южных прибрежных городков не рассчитана на огромные толпы туристов.

"На нетронутых побережьях хаотично возводят отели и многоквартирные дома — без надлежащей системы обращения с отходами или очистки сточных вод. А строительство роскошных курортов ставит под угрозу местную фауну", — говорится на специализированном портале Fodor’s.

Стоимость путевок в Албанию. Фото: скриншот

Если хочется посетить Албанию, лучше отправиться на север, где протекают дикие реки и возвышаются нетронутые горы. А любителям солнечных пляжей советуют ехать на курорты, омываемые Адриатическим морем.

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Например, туристическая поездка в Дуррес (крупнейший морской курорт и портовый город) летом 2027 года обойдется украинцам как минимум в 26 000 грн, если запланировать путешествие заранее. Столько стоит проживание в четырехзвездочном отеле "все включено" в течение трех дней.

Амальфитанское побережье, Италия

Ситуация с наплывом туристов очень похожа на Албанскую Ривьеру, но осложняется тем, что местная инфраструктура не приспособлена к большим скоплениям людей. Транспортное сообщение в регионе обеспечивается одной дорогой, которая постоянно заблокирована автобусами, такси и арендованными автомобилями.

"В городке Позитано, где проживает 3 700 человек, одновременно оказалось более 132 000 посетителей. Рынок жилья там фактически перестал существовать, поскольку владельцы недвижимости пытались сдать туристам каждый доступный квадратный метр", — отмечается на сайте Travel Off Path.

Стоимость путевок в Италию. Фото: скриншот

Амальфитанское побережье омывается Средиземным морем и расположено на юго-западе Италии (регион Кампания, полуостров Сорренто). Туристам советуют летом 2027 года отправиться на скалистое побережье Калабрии, где значительно меньше отдыхающих, или на остров Сицилия.

За пять ночей в пятизвездочном сицилийском отеле придется заплатить около 30 000 грн. А путевка в Калабрию обойдется дороже — ориентировочно в 48 000 грн. Оба курорта работают по системе обслуживания "все включено".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие курорты "все включено" признали лучшими в мире. В этом году премия The Travvy Awards, которая проходит уже в двенадцатый раз, определила туристические направления, обеспечивающие максимальным комфортом проживания, качественным сервисом и обслуживанием.

Также Новини.LIVE рассказывали, что катание на лыжах в Европе может быть недорогим. Вместо Швейцарии и Австрии туристам стоит посетить Францию, богатую горными курортами. Первое место по бюджетности занял Рубион-ле-Бюис (Roubion les Buisses) со стоимостью абонемента всего 20 евро.