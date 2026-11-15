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Головна Економіка Пензлі замість мікрофона: MELOVIN оцінив своє хобі у тисячі доларів

Пензлі замість мікрофона: MELOVIN оцінив своє хобі у тисячі доларів

Ua ru
15 листопада 2026 16:10
Виступ MELOVIN у 2026 році: який гонорар бере співак та в яку суму оцінює свої картини УНІАН
Співак MELOVIN. Фото: УНІАН

Популярний український співак MELOVIN відверто розповів про свої фінансові апетити, творчість та нові джерела заробітку. Поки концертний директор активно веде переговори із замовниками, сам артист у вільний час береться за пензлі, створюючи глибокі полотна. Попри високу конкуренцію на ринку, виконавець поки не підтверджує виступи на корпоративах, а свої картини оцінює у чималі суми в доларах.

Про це повідомив артист в коментарі проєкту "Ранок у великому місті", передають Новини.LIVE.

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Скільки коштує виступ MELOVIN

За словами артиста, наразі з ним уже зв’язувалися двоє потенційних замовників. Однак остаточних домовленостей поки немає. MELOVIN закликав охочих запросити його на виступ пропонувати вищу оплату.

"12-13 тисяч коштую", — заявив артист. Щоправда валюту не уточнив.

Який додатковий дохід має MELOVIN

Окрім музики, співак захопився живописом. У вільний від концертів час він бере до рук пензлі й переносить на полотна те, що його хвилює.

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Свої роботи артист оцінює високо. За його словами, ціна однієї картини стартує від 2 тисяч доларів. Під час розмови також прозвучала сума 2500 доларів — співак пояснив, що не вважає власну творчість дешевою.

"Я себе не оцінюю на 1000 гривень", — зазначив MELOVIN на запитання про вартість робіт.

Загалом артист має близько десяти картин. Частину з них він не планує продавати, оскільки хоче залишити для себе. Водночас, за його словами, покупці на живопис уже знайшлися.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про розмір пенсії, яку отримує Павло Зібров. Попри можливість законного виходу на пенсію, співак продовжує свою трудову діяльність. Артист зізнався, що очолює одну з кафедр Київського університету культури. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які гонорари в українських зірок. У Тараса Цимбалюка ставка може доходити до 60 000 гривень за зміну. Коли у Андрія Ісаєнка зміна сягає від 500 доларів і актор ще має дохід з викладання в одному з київських закладів вищої освіти.

Melovin артисти шоу-бізнес гонорари заробіток
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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