Певец MELOVIN. Фото: УНИАН

Популярный украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своих финансовых амбициях, творчестве и новых источниках дохода. Пока концертный директор активно ведет переговоры с заказчиками, сам артист в свободное время берется за кисти, создавая глубокие полотна. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, исполнитель пока не подтверждает выступления на корпоративах, а свои картины оценивает в немалые суммы в долларах.

Об этом сообщил артист в комментарии проекту"Утро в большом городе", передают Новини.LIVE.

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Сколько стоит выступление MELOVIN

По словам артиста, на данный момент с ним уже связывались два потенциальных заказчика. Однако окончательных договоренностей пока нет. MELOVIN призвал желающих пригласить его на выступление предлагать более высокую оплату.

"Я стою 12–13 тысяч", — заявил артист. Правда, валюту он не уточнил.

Какой дополнительный доход получает MELOVIN

Помимо музыки, певец увлекся живописью. В свободное от концертов время он берет в руки кисти и переносит на холсты то, что его волнует.

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Свои работы артист оценивает высоко. По его словам, цена одной картины начинается от 2 тысяч долларов. В ходе беседы также прозвучала сумма в 2500 долларов — певец пояснил, что не считает собственное творчество дешевым.

"Я себя не оцениваю в 1000 гривен", — отметил MELOVIN в ответ на вопрос о стоимости работ.

Всего у артиста около десяти картин. Часть из них он не планирует продавать, поскольку хочет оставить для себя. В то же время, по его словам, покупатели на его картины уже нашлись.

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