Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Кисти вместо микрофона: MELOVIN оценил свое хобби в тысячи долларов

Кисти вместо микрофона: MELOVIN оценил свое хобби в тысячи долларов

Ua ru
15 ноября 2026 16:10
Выступление MELOVIN в 2026 году: какой гонорар получает певец и в какую сумму оценивает свои картины УНИАН
Певец MELOVIN. Фото: УНИАН

Популярный украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своих финансовых амбициях, творчестве и новых источниках дохода. Пока концертный директор активно ведет переговоры с заказчиками, сам артист в свободное время берется за кисти, создавая глубокие полотна. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, исполнитель пока не подтверждает выступления на корпоративах, а свои картины оценивает в немалые суммы в долларах.

Об этом сообщил артист в комментарии проекту"Утро в большом городе", передают Новини.LIVE.

Реклама

Сколько стоит выступление MELOVIN

По словам артиста, на данный момент с ним уже связывались два потенциальных заказчика. Однако окончательных договоренностей пока нет. MELOVIN призвал желающих пригласить его на выступление предлагать более высокую оплату.

"Я стою 12–13 тысяч", — заявил артист. Правда, валюту он не уточнил.

Какой дополнительный доход получает MELOVIN

Помимо музыки, певец увлекся живописью. В свободное от концертов время он берет в руки кисти и переносит на холсты то, что его волнует.

Читайте также:

Свои работы артист оценивает высоко. По его словам, цена одной картины начинается от 2 тысяч долларов. В ходе беседы также прозвучала сумма в 2500 долларов — певец пояснил, что не считает собственное творчество дешевым.

"Я себя не оцениваю в 1000 гривен", — отметил MELOVIN в ответ на вопрос о стоимости работ.

Всего у артиста около десяти картин. Часть из них он не планирует продавать, поскольку хочет оставить для себя. В то же время, по его словам, покупатели на его картины уже нашлись.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о размере пенсии, которую получает Павел Зибров. Несмотря на возможность законного выхода на пенсию, певец продолжает свою трудовую деятельность. Артист признался, что возглавляет одну из кафедр Киевского университета культуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие гонорары получают украинские звезды. У Тараса Цимбалюка ставка может доходить до 60 000 гривен за смену. У Андрея Исаенко гонорар за смену составляет от 500 долларов, и у актера еще есть доход от преподавания в одном из киевских высших учебных заведений.

Melovin артисты шоу-бизнес гонорары заработок
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации