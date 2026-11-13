Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Экономика Пластиковые бутылки могут принести деньги: сколько платят за килограмм

Пластиковые бутылки могут принести деньги: сколько платят за килограмм

Ua ru
13 ноября 2026 18:22
Заработок на вторсырье в Украине: сколько платят за пластиковые бутылки Фото: кадр из видео YouTube/ЖБС
Пустые пластиковые бутылки в пакете. Фото: кадр из видео YouTube/ЖБС

Можно даже не замечать, как деньги порой буквально валяются под ногами или выбрасываются на свалку. Практически каждый день мы покупаем воду или сладкие напитки в пластиковой таре, которую привыкли сразу же выбрасывать, а зря. Пластиковые бутылки можно довольно выгодно сдать в пункты приема вторсырья. Стоимость зависит от вида сырья, общего веса и тарифа скупщика.

Сколько можно заработать на ПЭТ-таре в 2026 году, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Сдача ПЭТ-бутылок — не только заработок

Пластиковые бутылки — очень распространенный вид упаковки, которым ежедневно пользуются миллионы украинцев. Многие люди продолжают выбрасывать такую тару в общий мусорный бак, не задумываясь о том, какой вред пластик наносит окружающей среде.

Сбор и сдача ПЭТ-бутылок на вторсырье — это один из способов позаботиться о природе. В качестве бонуса можно еще и получить деньги: если пластика накопилось много, то сумма может приятно удивить.

Реклама

Куда сдавать бутылки

По всей Украине работают пункты приема вторсырья, где обычно принимают не только пластик, но и макулатуру, стекло, черный и цветной лом и т. д. Существует даже "Национальная карта пунктов приема вторичного сырья", которая позволяет выбрать город и узнать адрес ближайшего пункта, где можно сдать пластик и другое вторичное сырье.

Читайте также:

Иногда скупщики могут сами организовывать вывоз вторсырья с указанного адреса, но такие случаи касаются больших объемов, как правило, не менее 100 кг ПЭТ-тары.

Реклама

Сколько платят за пластиковую тару

Компания по переработке сырья Ecomisto, которая ведет деятельность в городе Харькове, платит от 1 000 до 17 000 грн за тонну ПЭТ-бутылок, в зависимости от вида.

Тарифная сетка в 2026 году выглядит следующим образом:

Реклама
  • ПЭТ, в тюках, прозрачный — от 17 грн/кг;
  • ПЭТ, микс, в тюках (70% прозрачного, 30% цветного) — от 11 грн/кг;
  • ПЭТ, в тюках, голубой — от 9 грн/кг;
  • ПЭТ, микс — от 8 грн/кг;
  • Флаконы бытовой химии со швом, канистры — от 7 грн/кг;
  • ПЭТ, в тюках, зеленый и коричневый — от 7 грн/кг;
  • ПЭТ, масло, в тюках — от 3 грн/кг.

На платформе для размещения объявлений OLX спрос на вторсырье, в частности на ПЭТ-бутылки, достаточно большой. Однако не все скупщики указывают точную цену за килограмм, обычно тариф может варьироваться в зависимости от объема отходов.

Однако в одном из объявлений указано, что в городе Сумы килограмм ПЭТ-тары можно сдать по фиксированной цене в 6 гривен. Например, картон на макулатуру принимают по 2,5 грн за килограмм, то есть сдавать пластиковые бутылки финансово выгоднее почти в 2,5 раза.

Реклама

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за сколько можно сдать медь в Украине. Средняя цена колеблется в пределах 400-500 грн за килограмм. При этом стоимость металла может варьироваться в зависимости от сезона, спроса, вида сырья и даже региона.

Также Новини.LIVE писали, что сталь, железо и чугун могут принести доход. Впрочем, придется собрать много черного металла, чтобы получить хотя бы пару сотен гривен. Цены в зависимости от региона колеблются в пределах 2-4 грн за килограмм.

деньги пластик вторсырье заработок пластиковые бутылки
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации