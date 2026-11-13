Пустые пластиковые бутылки в пакете. Фото: кадр из видео YouTube/ЖБС

Можно даже не замечать, как деньги порой буквально валяются под ногами или выбрасываются на свалку. Практически каждый день мы покупаем воду или сладкие напитки в пластиковой таре, которую привыкли сразу же выбрасывать, а зря. Пластиковые бутылки можно довольно выгодно сдать в пункты приема вторсырья. Стоимость зависит от вида сырья, общего веса и тарифа скупщика.

Сколько можно заработать на ПЭТ-таре в 2026 году, разбирались Новини.LIVE.

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Сдача ПЭТ-бутылок — не только заработок

Пластиковые бутылки — очень распространенный вид упаковки, которым ежедневно пользуются миллионы украинцев. Многие люди продолжают выбрасывать такую тару в общий мусорный бак, не задумываясь о том, какой вред пластик наносит окружающей среде.

Сбор и сдача ПЭТ-бутылок на вторсырье — это один из способов позаботиться о природе. В качестве бонуса можно еще и получить деньги: если пластика накопилось много, то сумма может приятно удивить.

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Куда сдавать бутылки

По всей Украине работают пункты приема вторсырья, где обычно принимают не только пластик, но и макулатуру, стекло, черный и цветной лом и т. д. Существует даже "Национальная карта пунктов приема вторичного сырья", которая позволяет выбрать город и узнать адрес ближайшего пункта, где можно сдать пластик и другое вторичное сырье.

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Иногда скупщики могут сами организовывать вывоз вторсырья с указанного адреса, но такие случаи касаются больших объемов, как правило, не менее 100 кг ПЭТ-тары.

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Сколько платят за пластиковую тару

Компания по переработке сырья Ecomisto, которая ведет деятельность в городе Харькове, платит от 1 000 до 17 000 грн за тонну ПЭТ-бутылок, в зависимости от вида.

Тарифная сетка в 2026 году выглядит следующим образом:

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ПЭТ, в тюках, прозрачный — от 17 грн/кг;

ПЭТ, микс, в тюках (70% прозрачного, 30% цветного) — от 11 грн/кг;

ПЭТ, в тюках, голубой — от 9 грн/кг;

ПЭТ, микс — от 8 грн/кг;

Флаконы бытовой химии со швом, канистры — от 7 грн/кг;

ПЭТ, в тюках, зеленый и коричневый — от 7 грн/кг;

ПЭТ, масло, в тюках — от 3 грн/кг.

На платформе для размещения объявлений OLX спрос на вторсырье, в частности на ПЭТ-бутылки, достаточно большой. Однако не все скупщики указывают точную цену за килограмм, обычно тариф может варьироваться в зависимости от объема отходов.

Однако в одном из объявлений указано, что в городе Сумы килограмм ПЭТ-тары можно сдать по фиксированной цене в 6 гривен. Например, картон на макулатуру принимают по 2,5 грн за килограмм, то есть сдавать пластиковые бутылки финансово выгоднее почти в 2,5 раза.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, за сколько можно сдать медь в Украине. Средняя цена колеблется в пределах 400-500 грн за килограмм. При этом стоимость металла может варьироваться в зависимости от сезона, спроса, вида сырья и даже региона.

Также Новини.LIVE писали, что сталь, железо и чугун могут принести доход. Впрочем, придется собрать много черного металла, чтобы получить хотя бы пару сотен гривен. Цены в зависимости от региона колеблются в пределах 2-4 грн за килограмм.