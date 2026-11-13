Порожні пластикові пляшки у пакеті. Фото: кадр з відео YouTube/ЖБС

Можна навіть не помічати, як гроші іноді буквально лежать під ногами або виносяться на смітник. Ледь не щодня ми купуємо воду чи солодкі напої у пластиковій тарі, яку звикли одразу ж викидати, а дарма. Пластикові пляшки можна досить вигідно здати у пункти прийому вторсировини. Вартість залежить від виду сировини, загальної ваги та тарифу скупника.

Скільки можна заробити на ПЕТ-тарі у 2026 році, розбиралися Новини.LIVE.

Реклама

Здавання ПЕТ-пляшок — не тільки заробіток

Пластикові пляшки дуже поширений вид упаковки, яким щодня користуються мільйони українців. Чимало людей продовжує викидати таку тару у загальний смітник, не замислюючись скільки шкоди пластик наносить навколишньому середовищу.

Збір та здавання ПЕТ-пляшок на вторсировину — це один зі способів потурбуватися про природу. Як бонус можна ще й отримати гроші, якщо пластику накопичилось багато, то сума може приємно здивувати.

Куди здавати пляшки

По всій Україні працюють пункти прийому вторсировини, де зазвичай приймають не тільки пластик, а й макулатуру, скло, чорний та кольоровий брухт тощо. Існує навіть "Національна мапа пунктів прийому вторинної сировини", яка дозволяє вибрати місто та дізнатися адресу найближчої точки, де можна здати пластик та іншу вторсировину.

Читайте також:

Іноді скупники можуть самі організовувати вивезення вторсировини з адреси, але такі випадки стосуються великих обсягів, зазвичай не менше 100 кг ПЕТ-тари.

Скільки платять за пластикову тару

Компанія з переробки сировини Ecomisto, яка веде діяльність у місті Харків, платить від 1 000 до 17 000 грн за тонну ПЕТ-пляшок, залежно від виду.

Тарифна сітка у 2026 році виглядає так:

ПЕТ, тюкований, прозорий — від 17 грн/кг;

ПЕТ, мікс, тюкований (70% прозорого, 30% кольорового) — від 11 грн/кг;

ПЕТ, тюкований, блакитний — від 9 грн/кг;

ПЕТ, мікс — від 8 грн/кг;

Флакони побутової хімії зі швом, каністри — від 7 грн/кг;

ПЕТ, тюкований, зелений і коричневий — від 7 грн/кг;

ПЕТ, олія, тюкований — від 3 грн/кг.

На платформі для розміщення оголошень OLX попит на вторсировину, зокрема, ПЕТ-пляшки, досить великий. Однак не всі скупники зазначають точну ціну за кілограм, зазвичай тариф може варіюватися залежно від об'єму відходів.

Однак в одному з оголошень зазначено, що у місті Суми кілограм ПЕТ-тари можна здати за фіксованою ціною у 6 гривень. Наприклад, картон на макулатуру приймають по 2,5 грн за кілограм, тобто здавати пластикові пляшки фінансово вигідніше майже у 2,5 раза.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за скільки можна здати мідь в Україні. Середня ціна коливається у межах 400-500 грн за кілограм. При цьому вартість металу може варіюватися залежно від сезону, попиту, виду сировини і навіть регіону.

Також Новини.LIVE писали, що сталь, залізо і чавун можуть принести дохід. Втім, доведеться збирати багато чорномету, щоб отримати хоча б пару сотень гривень. Ціни залежно від регіону коливаються в межах 2-4 грн за кілограм.