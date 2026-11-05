Пункт прийому брухту. Фото: Pexels

Українці можуть заробити непогані гроші, здаючи чорні та кольорові метали на брухт. Пункти прийому платять за різні конструкції, навіть старі ворота чи робочі інструменти. Однак закон контролює цю сферу та обмежує продаж деяких виробів. Жодна компанія не ризикне порушити правила, погодившись на неправомірну пропозицію клієнта.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не можна продавати на брухт у листопаді 2026 року.

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Заборона на продаж брухту

Чимало українських підприємств займаються накопиченням і купівлею брухту для повторного перероблення. Вони приймають залізні, мідні, алюмінієві конструкції тощо. Ціни залежать від коливань показників у світі, а також попиту на ту чи іншу сировину.

Але деякі вироби здавати заборонено через безпекову ситуацію або право власності. Порушення тягне за собою адміністративну відповідальність, тому пункти прийому суворо контролюють співпрацю з клієнтами і не допускають помилок.

Станом на листопад 2026 року українці не можуть здати на брухт:

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герметично закриті ємності;

предмети історичної та культурної цінності;

майно комунальної власності;

конструкції з кладовища;

радіоактивно забруднений метал;

токсичні матеріали;

елементи залізничної та критичної інфраструктури;

батареї/радіатори з невідомою рідиною всередині;

боєприпаси та вибухонебезпечні предмети;

речі чужої приватної власності.

Кодекс про адміністративні правопорушення містить статтю 164-10, яка передбачає штрафні санкції за недотримання законодавства у сфері заготівлі та перероблення брухту. Суб’єкти господарювання змушені платити від 8 500 до 17 000 грн у разі доведення факту порушення.

Який брухт вигідно продавати в листопаді

Найбільшу фінансову вигоду українцям принесе продаж кольорових металів. Бо чавун, сталь і залізо дуже дешеві, а восени 2026 року ціни спіймали низхідний тренд. Для достойного заробітку варто робити ставку на мідь та алюміній.

Середній дохід від здачі міді на брухт коливається у межах 450-520 грн/кг. Цей метал вважається найбільш затребуваним, отже пропозиції суб'єктів господарювання завжди приємні. Додаткова перевага — мідь відносно нескладно знайти в домашніх умовах.

Ще один прибутковий метал — алюміній. Його середня вартість доходить до 100 грн/кг, а поширеність навіть більша, ніж у міді. Продати можна банки, кабелі, дроти, кухонний посуд, віконні та дверні рами, деталі двигунів і навіть стружку.

Що ще варто знати українцям

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