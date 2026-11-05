Пункт приема лома. Фото: Pexels

Украинцы могут неплохо заработать, сдавая черные и цветные металлы на лом. Пункты приема платят за различные конструкции, даже за старые ворота или рабочие инструменты. Однако закон регулирует эту сферу и ограничивает продажу некоторых изделий. Ни одна компания не рискнет нарушить правила, согласившись на неправомерное предложение клиента.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нельзя продавать на лом в ноябре 2026 года.

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Запрет на продажу лома

Немало украинских предприятий занимаются накоплением и скупкой лома для повторной переработки. Они принимают железные, медные, алюминиевые конструкции и пр. Цены зависят от колебаний мировых показателей, а также от спроса на то или иное сырье.

Однако некоторые изделия сдавать запрещено из-за соображений безопасности или прав собственности. Нарушение влечет за собой административную ответственность, поэтому пункты приема строго контролируют взаимодействие с клиентами и не допускают ошибок.

По состоянию на ноябрь 2026 года украинцы не могут сдавать на лом:

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герметично закрытые емкости;

предметы исторической и культурной ценности;

имущество коммунальной собственности;

конструкции с кладбища;

радиоактивно загрязненный металл;

токсичные материалы;

элементы железнодорожной и критической инфраструктуры;

батареи/радиаторы с неизвестной жидкостью внутри;

боеприпасы и взрывоопасные предметы;

вещи, являющиеся чужой частной собственностью.

Кодекс об административных правонарушениях содержит статью 164-10, которая предусматривает штрафные санкции за несоблюдение законодательства в сфере заготовки и переработки лома. Субъекты хозяйствования вынуждены платить от 8 500 до 17 000 грн в случае доказательства факта нарушения.

Какой лом выгодно продавать в ноябре

Наибольшую финансовую выгоду украинцам принесет продажа цветных металлов. Ведь чугун, сталь и железо очень дешевые, а осенью 2026 года цены вошли в нисходящий тренд. Для достойного заработка стоит делать ставку на медь и алюминий.

Средний доход от сдачи меди на лом колеблется в пределах 450-520 грн/кг. Этот металл считается наиболее востребованным, поэтому предложения от субъектов хозяйствования всегда выгодны. Дополнительное преимущество — медь относительно несложно найти в домашних условиях.

Еще один прибыльный металл — алюминий. Его средняя стоимость достигает 100 грн/кг, а распространенность даже выше, чем у меди. Продать можно банки, кабели, провода, кухонную посуду, оконные и дверные рамы, детали двигателей и даже стружку.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продать золотые украшения в ломбард и заработать тысячи гривен. Стоимость драгоценного металла выросла, хотя в течение последних нескольких месяцев наблюдался нисходящий тренд. Мы узнали, сколько дают за 1 грамм золота в ноябре.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит медный лом в Украине. Этот цветной металл считается наиболее востребованным, а его цена в среднем достигает 500 грн за килограмм. Мы узнали, какие конструкции закупают пункты приема в ноябре 2026 года и где их найти в домашних условиях.