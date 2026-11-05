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Главная Экономика Черный и цветной лом: что не удастся продать в ноябре 2026 года

Черный и цветной лом: что не удастся продать в ноябре 2026 года

Ua ru
5 ноября 2026 19:10
Цены на лом в ноябре 2026 года: что украинцы не смогут продать Pexels
Пункт приема лома. Фото: Pexels

Украинцы могут неплохо заработать, сдавая черные и цветные металлы на лом. Пункты приема платят за различные конструкции, даже за старые ворота или рабочие инструменты. Однако закон регулирует эту сферу и ограничивает продажу некоторых изделий. Ни одна компания не рискнет нарушить правила, согласившись на неправомерное предложение клиента.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нельзя продавать на лом в ноябре 2026 года.

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Запрет на продажу лома

Немало украинских предприятий занимаются накоплением и скупкой лома для повторной переработки. Они принимают железные, медные, алюминиевые конструкции и пр. Цены зависят от колебаний мировых показателей, а также от спроса на то или иное сырье.

Однако некоторые изделия сдавать запрещено из-за соображений безопасности или прав собственности. Нарушение влечет за собой административную ответственность, поэтому пункты приема строго контролируют взаимодействие с клиентами и не допускают ошибок.

По состоянию на ноябрь 2026 года украинцы не могут сдавать на лом:

Читайте также:
  • герметично закрытые емкости;
  • предметы исторической и культурной ценности;
  • имущество коммунальной собственности;
  • конструкции с кладбища;
  • радиоактивно загрязненный металл;
  • токсичные материалы;
  • элементы железнодорожной и критической инфраструктуры;
  • батареи/радиаторы с неизвестной жидкостью внутри;
  • боеприпасы и взрывоопасные предметы;
  • вещи, являющиеся чужой частной собственностью.

Кодекс об административных правонарушениях содержит статью 164-10, которая предусматривает штрафные санкции за несоблюдение законодательства в сфере заготовки и переработки лома. Субъекты хозяйствования вынуждены платить от 8 500 до 17 000 грн в случае доказательства факта нарушения.

Какой лом выгодно продавать в ноябре

Наибольшую финансовую выгоду украинцам принесет продажа цветных металлов. Ведь чугун, сталь и железо очень дешевые, а осенью 2026 года цены вошли в нисходящий тренд. Для достойного заработка стоит делать ставку на медь и алюминий.

Средний доход от сдачи меди на лом колеблется в пределах 450-520 грн/кг. Этот металл считается наиболее востребованным, поэтому предложения от субъектов хозяйствования всегда выгодны. Дополнительное преимущество — медь относительно несложно найти в домашних условиях.

Еще один прибыльный металл — алюминий. Его средняя стоимость достигает 100 грн/кг, а распространенность даже выше, чем у меди. Продать можно банки, кабели, провода, кухонную посуду, оконные и дверные рамы, детали двигателей и даже стружку.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продать золотые украшения в ломбард и заработать тысячи гривен. Стоимость драгоценного металла выросла, хотя в течение последних нескольких месяцев наблюдался нисходящий тренд. Мы узнали, сколько дают за 1 грамм золота в ноябре.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит медный лом в Украине. Этот цветной металл считается наиболее востребованным, а его цена в среднем достигает 500 грн за килограмм. Мы узнали, какие конструкции закупают пункты приема в ноябре 2026 года и где их найти в домашних условиях.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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