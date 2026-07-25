Гонорары украинских актеров: сколько платят Денисенко, Цымбалюку и другим звездам кино

Актеры Андрей Исаенко, Наталка Денисенко и Тарас Цымбалюк. Фото: isaenko_andrii, natalka_denisenko, taras.tsymbaliuk (Instagram). Коллаж: Новини.LIVE

Украинские актеры неоднократно заявляли, что после начала полномасштабной войны гонорары за съемки в фильмах и сериалах уменьшились. В то же время самые востребованные мастера перевоплощения на экране продолжают зарабатывать неплохие суммы. Мы выяснили, сколько стоит один съемочный день в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько ориентировочно зарабатывают украинские актеры за день съемок.

Сколько платят украинским актерам

К сожалению, звезды украинского кино, телевидения и театра редко раскрывают свои доходы от профессиональной деятельности. Известный режиссер и продюсер Алексей Комаровский в апреле 2026 года рассказал в интервью YouTube-проекту "Кейс" о реальных диапазонах заработков. Он не назвал конкретных имен, но раскрыл примерную стоимость одного съемочного дня в Украине.

"Это может быть от 10 000 грн за смену до 40 000 грн за съемочный день. Мы говорим сейчас не об "эпизодиках" и не об актерах массовых сцен", — отметил продюсер.

Гонорары украинских актеров

Дарья Петрожицкая

В интервью на YouTube-канале "Разговор" актриса призналась, что доходы сильно варьируются в зависимости от медийности. То есть условно звезды уровня Тараса Цымбалюка и Наталки Денисенко могут зарабатывать около 1000 долларов за съемочный день, а на второстепенных ролях и новым лицам столько не платят. Дарья назвала свой самый большой гонорар за весь период работы в кино — примерно 20 000 грн.

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Александр Рудинский

Актер успел покорить не только украинскую публику, но и зарубежную. Он участвовал в нескольких международных проектах, в частности в американском сериале "Декамерон" и британском фильме "Камень, ножницы, бумага". Из его комментария на YouTube-канале "Утро в большом городе" удалось узнать, что самый большой гонорар Александр получил за съемки в "Декамероне" — 2 500 евро.

Наталка Денисенко

В комментарии проекту "Утро в большом городе" звезда поделилась информацией о своих доходах. Она назвала диапазон гонораров украинских актеров по состоянию на конец 2025 года — от 10 000 до 20 000 грн. Однако сама Наталка зарабатывает больше — почти 1000 долларов за смену.

Андрей Исаенко

Звезда сериала "Женский врач" в интервью Славе Демину откровенно признался, сколько ему платят за участие в проектах: гонорар составляет в среднем 500 долларов за день съемок. Кроме того, Андрей работает в одном из киевских вузов с окладом 16 500 грн.

"Основной заработок — это кино. Ты взялся за проект, снялся, лето прожил. Запускается какой-то сериал, у тебя 15 съемочных дней в месяц, и так полгода. А съемочный день может приносить 500 долларов", — уточнил Исаенко.

Тарас Цымбалюк

Его считают одним из самых востребованных украинских актеров. Популярность, а с ней и гонорары за съемки, возросли после выхода в эфир проекта "Холостяк" в 2025 году. До выхода шоу заработки актера составляли от 25 000 до 45 000 грн, согласно подсчетам издания Forbes. По состоянию на 2026 год его гонорар достигает 60 000 грн за смену.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы могут заработать, продавая купоно-карбованцы. Их ввели временно после распада Советского Союза и вывели из обращения в 1996 году, когда появились гривны. Сейчас продать купоно-карбованцы можно за несколько тысяч гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине готовят новый способ заработка. Речь идет о введении системы залоговой стоимости тары, как это делается во многих странах ЕС. Другими словами, можно будет сдавать пустые бутылки или банки, получив за них компенсацию.