Гонорари українських акторів: скільки платять Денисенко, Цимбалюку та іншим зіркам кіно

Актори Андрій Ісаєнко, Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк. Фото: isaenko_andrii, natalka_denisenko, taras.tsymbaliuk (Instargam). Колаж: Новини.LIVE

Українські актори неодноразово заявляли, що після початку повномасштабної війни гонорари за зйомки у фільмах і серіалах зменшилися. Водночас найбільш затребувані майстри перевтілення на екрані продовжують заробляти непогані суми. Ми дізналися, скільки коштує один знімальний день в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки орієнтовно заробляють українські актори за день зйомок.

Скільки платять українським акторам

На жаль, зірки українського кіно, телебачення і театру рідко розкривають свої доходи від професійної діяльності. Відомий режисер і продюсер Олексій Комаровський у квітні 2026 року розповів в інтерв’ю YouTube-проєкту "Кейс" про реальні діапазони заробітків. Він не назвав конкретних імен, але розкрив приблизну вартість одного знімального дня в Україні.

"Це може бути від 10 000 грн за зміну до 40 000 грн за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодиків" і не про акторів масових сцен", — зазначив продюсер.

Гонорари українських акторів

Дар'я Петрожицька

В інтерв’ю на YouTube-каналі "Розмова" акторка зізналася, що доходи сильно варіюються за медійною ознакою. Тобто умовно зірки рівня Тараса Цимбалюка і Наталки Денисенко можуть заробляти близько 1000 доларів за день зйомки, а на другорядних ролях і новим обличчям стільки не платять. Дар'я назвала свій найбільший гонорар за весь період роботи в кіно — приблизно 20 000 грн.

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Актор встиг підкорити не лише українську публіку, але й іноземну. Він брав участь у кількох міжнародних проєктах, зокрема американському серіалі "Декамерон" і британському фільмі "Камінь, ножиці, папір". З його коментаря на YouTube-каналі "Ранок у великому місті" вдалося дізнатися, що найбільший гонорар Олександр отримав за зйомки у "Декамероні" — 2 500 євро.

Наталка Денисенко

В коментарі проєкту "Ранок у великому місті" зірка поділилася інформацією про власні доходи. Вона назвала діапазон гонорарів українських акторів станом на кінець 2025 року — від 10 000 до 20 000 грн. Однак сама Наталка заробляє більше — майже 1000 доларів за зміну.

Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу "Жіночий лікар" в інтерв'ю Славі Дьоміну відверто зізнався, скільки йому платять за участь в проєктах: гонорар становить у середньому 500 доларів за день зйомки. Додатково Андрій працює в одному з київських закладів вищої освіти на ставку 16 500 грн.

"Основний заробіток — це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, і так пів року. А знімальний день може бути 500 доларів", — уточнив Ісаєнко.

Тарас Цимбалюк

Його вважають одним із найзатребуваніших українських акторів. Популярність, а з нею і гонорари за зйомки, збільшилася після виходу в ефір проєкту "Холостяк" у 2025 році. До виходу шоу заробітки актора могли становити від 25 000 до 45 000 грн, згідно з підрахунками видання Forbes. Станом на 2026 рік його ставка доходить до 60 000 грн за зміну.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці можуть заробити, продаючи купоно-карбованці. Їх ввели тимчасово після розпаду Радянського Союзу і вивели з обігу в 1996 році, коли з'явилися гривні. Нині продати купоно-карбованці можна за кілька тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують новий спосіб заробітку. Йдеться про запровадження системи заставної вартості тари, як роблять у багатьох країнах ЄС. Іншими словами, можна буде повернути порожні пляшки чи банки, отримавши за них компенсацію.