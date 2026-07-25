Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки заробляють українські актори за один знімальний день: реальні гонорари

Скільки заробляють українські актори за один знімальний день: реальні гонорари

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 18:25
Гонорари українських акторів: скільки платять Денисенко, Цимбалюку та іншим зіркам кіно
Актори Андрій Ісаєнко, Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк. Фото: isaenko_andrii, natalka_denisenko, taras.tsymbaliuk (Instargam). Колаж: Новини.LIVE

Українські актори неодноразово заявляли, що після початку повномасштабної війни гонорари за зйомки у фільмах і серіалах зменшилися. Водночас найбільш затребувані майстри перевтілення на екрані продовжують заробляти непогані суми. Ми дізналися, скільки коштує один знімальний день в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки орієнтовно заробляють українські актори за день зйомок.

Скільки платять українським акторам

На жаль, зірки українського кіно, телебачення і театру рідко розкривають свої доходи від професійної діяльності. Відомий режисер і продюсер Олексій Комаровський у квітні 2026 року розповів в інтерв’ю YouTube-проєкту "Кейс" про реальні діапазони заробітків. Він не назвав конкретних імен, але розкрив приблизну вартість одного знімального дня в Україні.

"Це може бути від 10 000 грн за зміну до 40 000 грн за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодиків" і не про акторів масових сцен", — зазначив продюсер.

Гонорари українських акторів

  • Дар'я Петрожицька

В інтерв’ю на YouTube-каналі "Розмова" акторка зізналася, що доходи сильно варіюються за медійною ознакою. Тобто умовно зірки рівня Тараса Цимбалюка і Наталки Денисенко можуть заробляти близько 1000 доларів за день зйомки, а на другорядних ролях і новим обличчям стільки не платять. Дар'я назвала свій найбільший гонорар за весь період роботи в кіно — приблизно 20 000 грн.

Читайте також:
  • Олександр Рудинський

Актор встиг підкорити не лише українську публіку, але й іноземну. Він брав участь у кількох міжнародних проєктах, зокрема американському серіалі "Декамерон" і британському фільмі "Камінь, ножиці, папір". З його коментаря на YouTube-каналі "Ранок у великому місті" вдалося дізнатися, що найбільший гонорар Олександр отримав за зйомки у "Декамероні" — 2 500 євро.

  • Наталка Денисенко

В коментарі проєкту "Ранок у великому місті" зірка поділилася інформацією про власні доходи. Вона назвала діапазон гонорарів українських акторів станом на кінець 2025 року — від 10 000 до 20 000 грн. Однак сама Наталка заробляє більше — майже 1000 доларів за зміну.

  • Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу "Жіночий лікар" в інтерв'ю Славі Дьоміну відверто зізнався, скільки йому платять за участь в проєктах: гонорар становить у середньому 500 доларів за день зйомки. Додатково Андрій  працює в одному з київських закладів вищої освіти на ставку 16 500 грн.

"Основний заробіток — це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, і так пів року. А знімальний день може бути 500 доларів", — уточнив Ісаєнко.

  • Тарас Цимбалюк

Його вважають одним із найзатребуваніших українських акторів. Популярність, а з нею і гонорари за зйомки, збільшилася після виходу в ефір проєкту "Холостяк" у 2025 році. До виходу шоу заробітки актора могли становити від 25 000 до 45 000 грн, згідно з підрахунками видання Forbes. Станом на 2026 рік його ставка доходить до 60 000 грн за зміну.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці можуть заробити, продаючи купоно-карбованці. Їх ввели тимчасово після розпаду Радянського Союзу і вивели з обігу в 1996 році, коли з'явилися гривні. Нині продати купоно-карбованці можна за кілька тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують новий спосіб заробітку. Йдеться про запровадження системи заставної вартості тари, як роблять у багатьох країнах ЄС. Іншими словами, можна буде повернути порожні пляшки чи банки, отримавши за них компенсацію.

актори доходи гонорари
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації