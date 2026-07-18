Продаж купоно-карбованців за великі гроші: скільки коштують старі купюри у 2026 році

Продаж купоно-карбованців в Україні. Фото: Violity, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

За часи незалежності України випускали різні купюри в обіг. Гривня як національна валюта з’явилася лише в другій половині 1996 року. До того часу наші громадяни використовували купоно-карбованці, а номінал купюр доходив до 1 мільйона. Не завадить дізнатися, скільки колекціонери готові заплатити за старі папірці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на купоно-карбованці встановлюють українці у 2026 році.

Скільки коштують купоно-карбованці

Тимчасову валюту ввели в обіг після розпаду Радянського Союзу, коли відбулася відмова від рубля і з’явилася необхідність у власних грошах. Купоно-карбованці нині вважаються символом глибокої кризи та стрімкої інфляції, з якими стикнулася українська економіка на початку 90-х років минулого століття.

В деяких громадян досі збереглися паперові гроші тих часів. Колекціонери та боністи можуть заплатити за цінні екземпляри значні суми. Багато оголошень про продаж публікують на онлайн-аукціоні Violity, а вартість деяких лотів перевищує 100 000 грн.

Наприклад, за пробні 5 карбованців 1991 року, виготовлені у Великій Британії, власник запросив 110 000 грн. В обігу купюра ніколи не перебувала, вона характеризується елементами ультрафіолетового захисту та мікро-друком, плюс має високий грейд (професійна оцінка стану збереженості банкноти).

Читайте також:

Банкнота номіналом 5 карбованців. Фото: скриншот

Оскільки інфляція з кожним роком збільшувалася і доходила до 10 000%, доводилося випускати купюри великих номіналів. Серед них — 1 млн купоно-карбованців. Така банкнота 1995 року коштує на Violity 15 000 грн. Інший користувач онлайн-аукціону виставив на продаж аналогічний "папірець" і встановив вартість усього 1000 грн.

Банкнота номіналом 1 млн карбованців. Фото: скриншот

Купоно-карбованці втратили статус платіжного засобу після офіційного введення в обіг гривні (2 вересня 1996 року). Українці могли обміняти старі купюри на нові у співвідношенні 100 000 : 1. Тобто за банкноту номіналом 1 млн карбованців громадяни отримували 10 гривень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри долара не приймають обмінні пункти. Закон забороняє купівлю-продаж іноземної валюти з ознаками сильного зношення або пошкодження. Такі гроші можна лише здати на інкасо, заплативши банку за послугу.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні з’явиться готівка нового номіналу. Національний банк випустить в обіг купюри по 2 000 грн із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Гроші стануть доступні з 4 вересня 2026 року в банківських установах.