Британский актер Роберт Паттинсон. Фото: Reuters

Следующим Джеймсом Бондом в фильмах, съемки которых проходили на многих европейских курортах, станет британский актер Роберт Паттинсон. Он известен по ролям в культовых фильмах, в частности "Гарри Поттер и Кубок огня", "Сумерки", "Довод", "Бэтмен" 2022 года и др. Мы выяснили, какие предыдущие ленты франшизы стали самыми кассовыми и дорогими.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие фильмы об агенте 007 были самыми дорогими.

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Три самых дорогих фильма о Джеймсе Бонде

Впервые образ культового британского секретного агента на экране воплотил Шон Коннери в далеком 1962 году. С тех пор появилось более двух десятков фильмов с разными актерами в главной роли. Будущий фильм выйдет под эгидой Amazon MGM Studios, а режиссером станет Дени Вильнев.

Бюджет картины неизвестен, но максимальная сумма, которую тратили на производство, составляет 250 млн долларов. Столько стоила лента "007: Не время умирать" 2021 года — последняя выпущенная часть бондианы.

Второе место по стоимости занял "Спектр" 2015 года — его создание обошлось студии в 245 млн долларов. Также в тройку лидеров вошла одна из самых популярных частей франшизы — "007: Координаты "Скайфолл" 2012 года. На ее производство ушло около 200 млн долларов.

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Суммарные бюджеты 25 официальных фильмов о Джеймсе Бонде достигают примерно 1,7 млрд долларов без учета расходов на рекламу и продвижение.

Какие фильмы бондианы собрали наибольшую кассу

Франшиза остается популярной на протяжении нескольких десятилетий, о чем свидетельствуют кассовые сборы. Согласно информации специализированного сайта loveMONEY, больше всего заработали такие ленты:

"007: Координаты "Скайфолл" — 1,5 млрд долларов;

"Шаровая молния" — 1,4 млрд долларов;

"Голдфингер" — 1,3 млрд долларов;

"Спектр" — 1,2 млрд долларов;

"Живи и дай умереть" — 1,2 млрд долларов.

Стоит отметить, что суммы указаны с учетом инфляции. Например, "Шаровая молния" собрала в мировом прокате 141,2 млн долларов, но вышла на экраны в 1965 году.

Однако именно "007: Координаты "Скайфолл" заработала больше всего денег за всю историю существования бондианы. После выхода в 2012 году лента побила все рекорды и получила восторженные отзывы критиков.

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