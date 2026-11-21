Американский актер Эштон Катчер. Фото: ashton kutcher/X

Компания Anthropic, разработавшая Claude, вышла на фондовый рынок с рекордным IPO, привлекая в ходе первичного публичного размещения акций 93,5 млрд долларов. Благодаря такому успеху на бирже американский актер Эштон Катчер получил статус миллиардера, поскольку его фонд Sound Ventures инвестировал в Anthropic примерно 435 млн долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько Катчеру удалось заработать на инвестициях в искусственный интеллект.

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Эштон Катчер проснулся миллиардером

Венчурный фонд актера, основанный в 2015 году, был одним из первых инвесторов Anthropic. По состоянию на ноябрь 2026 года фонд владеет 0,5% акций компании. По данным Yahoo, после выхода на биржу сумма вложения в размере 435 млн долларов могла конвертироваться в 7 млрд долларов, что означает прирост на уровне 1500%.

В то же время не стоит считать, что весь капитал принадлежит непосредственно Эштону Катчеру. Sound Ventures управляет финансами партнеров и внешних инвесторов, поэтому прибыль получат несколько сторон. Окончательная доля дохода актера не раскрывается, но по неподтвержденным данным речь может идти о 20% (1,4 млрд долларов).

Катчер вообще известен удачными инвестициями в технологические компании. Он лично либо его фонды (A-Grade Investments и Sound Ventures) вкладывали деньги в:

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Skype (2009) — из 1 млн долларов получилось 4 млн долларов (при продаже в 2011 году);

Spotify (2010) — из 3 млн долларов получилось более 9 млн долларов (оценка 2016 года);

Uber (2011) — из 500 тыс. долларов получилось более 60 млн долларов (оценка 2016 года);

Airbnb (2011) — из 2,5 млн долларов получилось около 90 млн долларов (оценка 2016 года);

Warby Parker (2012) — из 300 тыс. долларов получилось 2,1 млн долларов (оценка 2016 года);

OpenAI (2023) — инвестировал более 400 млн долларов (официального подтверждения нет).

Инвестиции американского актера Эштона Катчера. Фото: Новини.LIVE

Что известно об успехе Anthropic

Компания вышла на биржу 19 ноября 2026 года. По итогам первичного публичного размещения (IPO) акций Anthropic привлекла примерно 93,5 млрд долларов, побив рекорд SpaceX.

В CNN оценили рыночную капитализацию компании в 1,76 трлн долларов, хотя по состоянию на май 2026 года речь шла о 965 млрд долларов. Но после первого дня акции компании начали падать на фоне общего снижения доверия к технологическому сектору.

Инвесторы опасаются, что пузырь искусственного интеллекта лопнет и оставит их без прибыли. Акции Anthropic потеряли 8,5%, зафиксировавшись на цене 88,91 доллара. Но подобные колебания считаются нормой, особенно для такого динамичного сектора.

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