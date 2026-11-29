Мужчина работает в офисе. Фото: Pexels

На работе могут возникать различные обстоятельства, когда обязанности одного сотрудника временно поручают другому. Например, в случаях, когда один из сотрудников заболел или срочно уехал в командировку. Нагрузка на человека возрастает, но вместе с тем может увеличиться и заработная плата. Закон предусматривает условия, при которых дополнительная работа должна оплачиваться отдельно.

Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, передают Новини.LIVE.

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Когда доплачивают за замену коллеги

Работодатель должен произвести дополнительное начисление к зарплате в случаях, когда работник, временно исполняющий обязанности другого, не освобождается от своей основной работы и работает на том же предприятии, в учреждении или организации.

Например, если сотрудница бухгалтерии взяла больничный, а ее коллеге временно поручили готовить часть отчетов вместо нее, за дополнительный труд должна предусмотреться доплата.

Сколько должны доплачивать

Законодательство не устанавливает конкретные размеры доплаты для всех работников, поэтому сумма определяется в соответствии с коллективным договором, законодательством и правилами оплаты труда конкретного учреждения или отрасли.

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В то же время для отдельных бюджетников предусмотрены специальные условия, поэтому размер надбавки к заработной плате зависит от должности и нормативных актов, регулирующих порядок оплаты труда работника.

Для государственных служащих правила предусматривают уже определенные конкретные условия. Согласно статье 52 Закона Украины "О государственной службе", за выполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги им устанавливается выплата в размере 50% его должностного оклада.

Например, если отсутствующий госслужащий имеет должностной оклад 20 000 грн, то человек, исполнявший его обязанности в течение месяца, может претендовать на доплату в размере 10 000 грн. Если же дополнительные обязанности выполнялись не весь месяц, размер доплаты рассчитывается пропорционально.

Как оформить дополнительные обязанности

Поручения выполнять работу за отсутствующего коллегу должны быть оформлены соответствующим приказом или распоряжением. Документ должен содержать информацию о перечне дополнительных задач, периоде выполнения работы, размере компенсации и порядке ее выплаты.

Однако доплата за замещение предусмотрена не для каждого случая. Например, если выполнение обязанностей руководителя уже входит в должностные обязанности его штатного заместителя, необходимо учитывать содержание трудовой функции и условия оплаты труда.

Отдельные правила могут действовать в случаях, когда работника освобождают от его основных обязанностей и временно переводят на другую должность.

Что делать, если работодатель не выплатил надбавку

В ситуации, когда работник выполнял работу коллеги параллельно со своими прямыми обязанностями, но не получил надлежащей доплаты, ему следует письменно обратиться к работодателю. В обращении необходимо попросить разъяснений относительно оформления дополнительной работы и порядка ее оплаты.

Документы, подтверждающие поручение и фактическое выполнение дополнительных задач, следует сохранять, ведь они могут помочь в защите прав, если придется обращаться в Государственную службу Украины по вопросам труда или подавать иск в суд.

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