Чоловік працює в офісі. Фото: Pexels

На роботі можуть виникати різні обставини, коли зобов'язання одного працівника тимчасово доручають іншій людині. Наприклад, у випадках, коли один зі співробітників захворів або терміново поїхав у відрядження. Навантаження на людину зростає, але разом з тим може збільшитися й заробітна плата. Закон передбачає умови, за яких додаткова робота має оплачуватися окремо.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, передають Новини.LIVE.

Реклама

Коли доплачують за заміну колеги

Роботодавець повинен здійснити додаткове нарахування до зарплати у випадках, коли працівник, який тимчасово виконує обов'язки іншого, не звільняється від своєї основної роботи та працює на тому самому підприємстві, в установі чи організації.

Наприклад, якщо працівниця бухгалтерії взяла лікарняний, а її колезі тимчасово доручили готувати частину звітів замість неї, за додаткову працю має передбачатися доплата.

Скільки повинні доплачувати

Законодавство не встановлює конкретні розміри доплати для всіх працівників, тому суму визначають відповідно до колективного договору, законодавства та правил оплати праці конкретної установи або галузі.

Читайте також:

Водночас для окремих бюджетників передбачені спеціальні умови, тому розмір бонусу до заробітної плати залежить від посади та нормативних актів, які регулюють порядок оплати праці робітника.

Для державних службовців правила передбачають вже певну конкретику. Відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", за виконання обов'язків тимчасово відсутнього колеги їм встановлюють виплату в розмірі 50% його посадового окладу.

Наприклад, якщо відсутній держслужбовець має посадовий оклад 20 000 грн, то людина, яка виконувала його обов'язки протягом місяця може претендувати на доплату у розмірі 10 000 грн. Якщо ж додаткові обов'язки виконувалися не весь місяць, розмір доплати розраховують пропорційно.

Як оформити додаткові обов'язки

Доручення виконувати роботу за відсутнього колегу повинні бути оформлені відповідним наказом або розпорядженням. Документ має містити інформацію про перелік додаткових завдань, період виконання робота, розмір компенсації та порядок її виплати.

Однак доплата за заміщення передбачена не для кожного випадку. Наприклад, якщо виконання обов'язків керівника вже входить до посадових обов'язків його штатного заступника, потрібно враховувати зміст трудової функції та умови оплати праці.

Окремі правила можуть діяти у випадках, коли працівника звільняють від його основних обов'язків та тимчасово переводять на іншу посаду.

Що робити, якщо роботодавець не доплатив

У ситуації, коли працівник виконував роботу колеги паралельно зі своїми прямими обов'язками, а належної доплати не отримав, він має письмово звернутися до роботодавця. У зверненні треба попросити пояснення щодо оформлення додаткової роботи та порядку її оплати.

Документи, які підтверджують доручення та фактичне виконання додаткових завдань варто зберігати, адже вони можуть допомогти у захисті прав, якщо доведеться звертатися до Державної служби України з питань праці або подавати позов до суду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про збільшення мінімальної зарплати у 2027 році. З 1 січня показник має зрости з 8647 до 9546 грн у місячному розмірі. Однак після вирахування податків працівники отримуватимуть на руки близько 7 350 грн.

Крім того, Новини.LIVE писали, від чого залежить посадовий оклад директорів шкіл. Мінімальна сума доходу визначається з урахуванням кількості дітей, які навчаються у закладі. Чим більше школярів, тим вищий коефіцієнт застосовується.