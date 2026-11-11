Чоловік тримає конверт з готівкою. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці 2026 року частина українців може отримати приємний фінансовий бонус на роботі — так звану 13-ту зарплату. Це додаткова винагорода за результатами роботи протягом року, яка зазвичай виплачується наприкінці грудня або на початку січня. Однак розраховувати на неї можуть не всі.

Хто може отримати додаткові гроші перед Новим роком, як визначають суму та чи має право роботодавець відмовити у виплаті — дізнавались Новини.LIVE.

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Чи зобов'язані роботодавці платити 13-ту зарплату

У законодавстві України немає окремого поняття "13-та зарплата" як обов’язкової виплати. Зазвичай так називають річну премію або винагороду за підсумками роботи. Вона належить до заохочувальних виплат, а умови її нарахування визначаються на рівні підприємства.

Стаття 97 Кодексу законів про працю України визначає умови та розміри премій, винагород та інших заохочувальних виплат. У ній зазначається, що додаткові виплати встановлюються безпосередньо в колективному договорі.

Роботодавець не зобов'язаний автоматично нараховувати всім співробітникам ще одну місячну зарплату перед святами. Але якщо річна винагорода передбачена у договорі і працівник виконав установлені умови, роботодавець має дотримуватися цих положень.

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Хто може отримати 13-ту зарплату у 2026 році

На додаткову виплату можуть розраховувати працівники компаній та установ, де передбачена система річного преміювання. Найчастіше її нараховують за результатами роботи, виконання планів, досягнення визначених показників або внесок у діяльність підприємства.

Коло отримувачів залежить від внутрішніх правил місця роботи.

наприклад, у положенні про преміювання можуть бути прописані вимоги щодо стажу роботи, результатів праці або кількості відпрацьованих місяців.

Якою може бути сума 13-ї зарплати

Єдиного розміру такої виплати в Україні не існує. У деяких компаніях річна винагорода може дорівнювати місячній зарплаті. В інших — бути меншою або більшою. Остаточна сума залежить від правил преміювання та фінансових можливостей роботодавця.

Наявність такої виплати ще не означає, що кожен співробітник отримає однакову суму. Умови можуть відрізнятися залежно від посади, результатів роботи та інших критеріїв.

Також під час розрахунку можуть враховувати, скільки часу людина фактично працювала протягом року. Наприклад, якщо працівник приєднався до компанії не на початку року, йому можуть нарахувати лише частину річної винагороди.

Як зрозуміти, чи передбачена 13-та зарплата

Щоб з'ясувати, чи має право працівник на додаткові гроші перед Новим роком, варто перевірити кілька документів:

Колективний договір — у ньому можуть бути прописані умови річного преміювання. Положення про преміювання — документ визначає, кому, за які результати та в якому розмірі нараховують винагороду. Трудовий договір або контракт — там також можуть бути передбачені умови додаткових виплат.

Якщо інформації немає, працівник може звернутися до відділу кадрів чи бухгалтерії та уточнити, чи планує підприємство нараховувати річну премію наприкінці року.

З чим ще варто ознайомитись

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Також Новини.LIVE повідомляли, хто оплачуватиме штраф, виставлений контрагентом. Відповідальність лежить на працівнику, який неякісно виконав роботу. Однак для цього роботодавець має виявити порушення в стислі терміни.