Чоловік тримає гаманець з готівкою. Фото: Новини.LIVE

Українські роботодавці можуть вимагати від працівників відшкодування шкоди, завданої під час виконання трудових обов'язків. Однак навіть якщо підприємство отримало штраф від контрагента через дії співробітника, це не означає, що відповідну суму дозволено автоматично утримати із зарплати. Закон встановлює обмеження щодо розміру стягнення, строків оформлення документів та порядку відрахувань.

Коли працівник повинен компенсувати збитки підприємству та скільки грошей роботодавець має право утримати із заробітної плати — дізнавались Новини.LIVE.

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Чи може роботодавець перекласти штраф на працівника

Відповідно до статті 130 КЗпП України, працівник може нести матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству винними протиправними діями або бездіяльністю під час виконання трудових обов'язків.

Однак штраф, передбачений договором між двома компаніями, не завжди означає, що відшкодовувати суму має працівник. Роботодавцю необхідно довести, що збитки дійсно виникли, встановити вину співробітника та причинний зв'язок між його діями й майновими втратами підприємства. Самого рахунка від контрагента для цього недостатньо.

Скільки грошей можуть стягнути з працівника

За словами юристів, матеріальна відповідальність працівника за шкоду обмежується розміром його середнього місячного заробітку. Наприклад, якщо підприємство зазнало збитків на 30 тисяч гривень, а середній місячний заробіток працівника становить 18 тисяч гривень, за загальним правилом межа його відповідальності становитиме 18 тисяч гривень.

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Водночас законодавство передбачає окремі випадки повної матеріальної відповідальності, зокрема визначені у статті 134 КЗпП України. Тому остаточний розмір стягнення залежить не лише від суми претензії контрагента, а й від правових підстав відповідальності конкретного працівника.

Які документи повинен оформити роботодавець

Перед стягненням коштів роботодавець має належно перевірити обставини інциденту. Насамперед потрібно отримати претензію контрагента, рахунок, акти про порушення та інші матеріали, які підтверджують обставини події.

Після цього доцільно провести внутрішню перевірку, запросити письмові пояснення співробітника та встановити фактичний розмір шкоди. Якщо працівник відмовляється надати пояснення, роботодавець може зафіксувати таку відмову відповідним актом.

За результатами перевірки оформлюють документи, які підтверджують обставини порушення, вину працівника та розрахунок шкоди. Саме роботодавець повинен довести наявність передбачених законом умов для притягнення співробітника до матеріальної відповідальності.

Чи можуть штраф вирахувати із зарплати

Трудовий кодекс дозволяє роботодавцю видати розпорядження про відшкодування шкоди шляхом відрахувань із зарплати, якщо сума стягнення не перевищує середнього місячного заробітку працівника та існують законні підстави для відповідальності.

При цьому діють два важливі строки:

Не пізніше двох тижнів із дня виявлення заподіяної працівником шкоди потрібно видати відповідне розпорядження. Не раніше ніж через сім днів після повідомлення працівника розпорядження можна звернути до виконання. Підставою для бухгалтерії буде належним чином оформлений наказ або розпорядження роботодавця. Якщо працівник не погоджується з відрахуванням чи його розміром, він має право оскаржити такі дії у встановленому законом порядку.

Чи можуть забрати всю зарплату за один раз

Навіть якщо працівник дійсно завдав підприємству шкоди, роботодавець не може довільно утримати весь його місячний заробіток. Відповідно до статті 128 КЗпП України, за загальним правилом сукупний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати зарплати не повинен перевищувати 20% суми, належної працівникові до виплати.

В окремих випадках закон передбачає інші межі, але це не дає роботодавцю універсального права забирати всю зарплату. Наприклад, якщо працівникові належить до виплати 15 тисяч гривень, за загальним правилом сукупне утримання становитиме не більше 3 тисяч гривень за одну виплату.

Працівник також може добровільно погодитися відшкодувати шкоду. Проте таку домовленість необхідно оформити належним чином, не підміняючи нею встановлені законом гарантії щодо заробітної плати.

Що робити, якщо штраф утримали незаконно

Якщо роботодавець відрахував кошти без належних підстав, перевищив допустимий розмір утримання або порушив процедуру, працівник може оскаржити такі дії. Для цього варто отримати копію наказу, розрахунковий лист і документи, на підставі яких підприємство визначило суму шкоди.

За потреби можна звернутися до Державної служби України з питань праці або до суду з вимогою захистити трудові права та повернути незаконно утримані кошти.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про новий закон з охорони праці. Роботодавці і працівники, що не будуть дотримуватись правил, можуть бути оштрафовані та звільнені. Новий закон повністю замінить стару версію 1992 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто зможе отримати додаткову відпустку до основної. Її тривалість становить 16 календарних днів. Крім того, підприємство має її оплатити.