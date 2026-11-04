Мужчина держит кошелек с наличными. Фото: Новини.LIVE

Украинские работодатели могут требовать от работников возмещения ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей. Однако даже если предприятие получило штраф от контрагента из-за действий сотрудника, это не означает, что соответствующую сумму разрешено автоматически удержать из зарплаты. Закон устанавливает ограничения относительно размера взыскания, сроков оформления документов и порядка отчислений.

Когда работник должен компенсировать убытки предприятию и сколько денег работодатель имеет право удержать из заработной платы — выясняли Новини.LIVE.

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Может ли работодатель переложить штраф на работника

В соответствии со статьей 130 КЗоТ Украины, работник может нести материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный предприятию виновными противоправными действиями или бездействием при исполнении трудовых обязанностей.

Однако штраф, предусмотренный договором между двумя компаниями, не всегда означает, что возмещать сумму должен работник. Работодателю необходимо доказать, что убытки действительно возникли, установить вину сотрудника и причинно-следственную связь между его действиями и имущественными потерями предприятия. Одного счета от контрагента для этого недостаточно.

Сколько денег могут взыскать с работника

По словам юристов, материальная ответственность работника за ущерб ограничивается размером его среднего месячного заработка. Например, если предприятие понесло убытки в размере 30 тысяч гривен, а средний месячный заработок работника составляет 18 тысяч гривен, то, по общему правилу, предел его ответственности составит 18 тысяч гривен.

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В то же время законодательство предусматривает отдельные случаи полной материальной ответственности, в частности определенные в статье 134 КЗоТ Украины. Поэтому окончательный размер взыскания зависит не только от суммы претензии контрагента, но и от правовых оснований ответственности конкретного работника.

Какие документы должен оформить работодатель

Перед взысканием средств работодатель должен надлежащим образом проверить обстоятельства инцидента. Прежде всего необходимо получить претензию контрагента, счет, акты о нарушении и другие материалы, подтверждающие обстоятельства происшествия.

После этого целесообразно провести внутреннюю проверку, запросить письменные объяснения сотрудника и установить фактический размер ущерба. Если работник отказывается дать объяснения, работодатель может зафиксировать такой отказ соответствующим актом.

По результатам проверки оформляются документы, подтверждающие обстоятельства нарушения, вину работника и расчет ущерба. Именно работодатель должен доказать наличие предусмотренных законом условий для привлечения сотрудника к материальной ответственности.

Могут ли штраф удержать из зарплаты

Трудовой кодекс позволяет работодателю издать распоряжение о возмещении ущерба путем удержаний из зарплаты, если сумма взыскания не превышает среднемесячного заработка работника и имеются законные основания для ответственности.

При этом действуют два важных срока:

Не позднее чем через две недели со дня выявления причиненного работником ущерба необходимо издать соответствующее распоряжение. Не ранее чем через семь дней после уведомления работника распоряжение можно привести в исполнение. Основанием для бухгалтерии будет надлежащим образом оформленный приказ или распоряжение работодателя. Если работник не согласен с удержанием или его размером, он имеет право обжаловать такие действия в установленном законом порядке.

Могут ли удержать всю зарплату за один раз

Даже если работник действительно нанес ущерб предприятию, работодатель не может произвольно удержать весь его месячный заработок. В соответствии со статьей 128 КЗоТ Украины, по общему правилу совокупный размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не должен превышать 20% суммы, причитающейся работнику к выплате.

В отдельных случаях закон предусматривает иные пределы, но это не дает работодателю универсального права удерживать всю зарплату. Например, если работнику подлежит выплате 15 тысяч гривен, по общему правилу совокупное удержание составит не более 3 тысяч гривен за одну выплату.

Работник также может добровольно согласиться возместить ущерб. Однако такую договоренность необходимо оформить надлежащим образом, не подменяя ею установленные законом гарантии в отношении заработной платы.

Что делать, если штраф удержали незаконно

Если работодатель удержал средства без надлежащих оснований, превысил допустимый размер удержания или нарушил процедуру, работник может обжаловать такие действия. Для этого следует получить копию приказа, расчетную ведомость и документы, на основании которых предприятие определило сумму ущерба.

При необходимости можно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд с требованием защитить трудовые права и вернуть незаконно удержанные средства.

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