Мужчина держит конверт с наличными. Фото: Новини.LIVE

В конце 2026 года часть украинцев может получить приятный финансовый бонус на работе — так называемую 13-ю зарплату. Это дополнительное вознаграждение по итогам работы в течение года, которое обычно выплачивается в конце декабря или в начале января. Однако рассчитывать на неё могут не все.

Кто может получить дополнительные деньги перед Новым годом, как определяется сумма и имеет ли право работодатель отказать в выплате — выясняли Новини.LIVE.

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Обязаны ли работодатели выплачивать 13-ю зарплату

В законодательстве Украины нет отдельного понятия "13-я зарплата" как обязательной выплаты. Обычно так называют годовую премию или вознаграждение по итогам работы. Она относится к поощрительным выплатам, а условия ее начисления определяются на уровне предприятия.

Статья 97 Кодекса законов о труде Украины определяет условия и размеры премий, вознаграждений и других поощрительных выплат. В ней указывается, что дополнительные выплаты устанавливаются непосредственно в коллективном договоре.

Работодатель не обязан автоматически начислять всем сотрудникам ещё одну месячную зарплату перед праздниками. Но если годовое вознаграждение предусмотрено в договоре и работник выполнил установленные условия, работодатель должен соблюдать эти положения.

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Кто может получить 13-ю зарплату в 2026 году

На дополнительную выплату могут рассчитывать работники компаний и учреждений, где предусмотрена система годового премирования. Чаще всего её начисляют по результатам работы, выполнению планов, достижению определённых показателей или вкладу в деятельность предприятия.

Круг получателей зависит от внутренних правил места работы.

например, в положении о премировании могут быть прописаны требования относительно стажа работы, результатов труда или количества отработанных месяцев.

Какой может быть сумма 13-й зарплаты

Единого размера такой выплаты в Украине не существует. В некоторых компаниях годовое вознаграждение может равняться месячной зарплате. В других — быть меньше или больше. Окончательная сумма зависит от правил премирования и финансовых возможностей работодателя.

Наличие такой выплаты еще не означает, что каждый сотрудник получит одинаковую сумму. Условия могут отличаться в зависимости от должности, результатов работы и других критериев.

Также при расчете могут учитывать, сколько времени человек фактически проработал в течение года. Например, если сотрудник присоединился к компании не в начале года, ему могут начислить только часть годового вознаграждения.

Как понять, предусмотрена ли 13-я зарплата

Чтобы выяснить, имеет ли работник право на дополнительные деньги перед Новым годом, стоит проверить несколько документов:

Коллективный договор — в нем могут быть прописаны условия годового премирования. Положение о премировании — документ определяет, кому, за какие результаты и в каком размере начисляется вознаграждение. Трудовой договор или контракт — там также могут быть предусмотрены условия дополнительных выплат.

Если информации нет, работник может обратиться в отдел кадров или бухгалтерию и уточнить, планирует ли предприятие начислять годовую премию в конце года.

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Также Новини.LIVE сообщали, кто будет оплачивать штраф, выставленный контрагентом. Ответственность лежит на работнике, некачественно выполнившем работу. Однако для этого работодатель должен выявить нарушение в сжатые сроки.