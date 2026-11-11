Приятный бонус на работе: кто может получить 13-ю зарплату к Новому году
В конце 2026 года часть украинцев может получить приятный финансовый бонус на работе — так называемую 13-ю зарплату. Это дополнительное вознаграждение по итогам работы в течение года, которое обычно выплачивается в конце декабря или в начале января. Однако рассчитывать на неё могут не все.
Кто может получить дополнительные деньги перед Новым годом, как определяется сумма и имеет ли право работодатель отказать в выплате — выясняли Новини.LIVE.
Обязаны ли работодатели выплачивать 13-ю зарплату
В законодательстве Украины нет отдельного понятия "13-я зарплата" как обязательной выплаты. Обычно так называют годовую премию или вознаграждение по итогам работы. Она относится к поощрительным выплатам, а условия ее начисления определяются на уровне предприятия.
Статья 97 Кодекса законов о труде Украины определяет условия и размеры премий, вознаграждений и других поощрительных выплат. В ней указывается, что дополнительные выплаты устанавливаются непосредственно в коллективном договоре.
Работодатель не обязан автоматически начислять всем сотрудникам ещё одну месячную зарплату перед праздниками. Но если годовое вознаграждение предусмотрено в договоре и работник выполнил установленные условия, работодатель должен соблюдать эти положения.
Кто может получить 13-ю зарплату в 2026 году
На дополнительную выплату могут рассчитывать работники компаний и учреждений, где предусмотрена система годового премирования. Чаще всего её начисляют по результатам работы, выполнению планов, достижению определённых показателей или вкладу в деятельность предприятия.
Круг получателей зависит от внутренних правил места работы.
- например, в положении о премировании могут быть прописаны требования относительно стажа работы, результатов труда или количества отработанных месяцев.
Какой может быть сумма 13-й зарплаты
Единого размера такой выплаты в Украине не существует. В некоторых компаниях годовое вознаграждение может равняться месячной зарплате. В других — быть меньше или больше. Окончательная сумма зависит от правил премирования и финансовых возможностей работодателя.
Наличие такой выплаты еще не означает, что каждый сотрудник получит одинаковую сумму. Условия могут отличаться в зависимости от должности, результатов работы и других критериев.
Также при расчете могут учитывать, сколько времени человек фактически проработал в течение года. Например, если сотрудник присоединился к компании не в начале года, ему могут начислить только часть годового вознаграждения.
Как понять, предусмотрена ли 13-я зарплата
Чтобы выяснить, имеет ли работник право на дополнительные деньги перед Новым годом, стоит проверить несколько документов:
- Коллективный договор — в нем могут быть прописаны условия годового премирования.
- Положение о премировании — документ определяет, кому, за какие результаты и в каком размере начисляется вознаграждение.
- Трудовой договор или контракт — там также могут быть предусмотрены условия дополнительных выплат.
Если информации нет, работник может обратиться в отдел кадров или бухгалтерию и уточнить, планирует ли предприятие начислять годовую премию в конце года.
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