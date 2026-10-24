Контроллеры в руках на фоне телевизора. Фото: Unsplash

Украинским геймерам доступны выгодные скидки в Steam на культовые и малоизвестные компьютерные игры. Более того, некоторые тайтлы продают в цифровом магазине практически за бесценок — их стоимость достигает максимум 40 грн. Мы узнали, с какими недорогими проектами стоит познакомиться пользователям Steam в октябре-ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на цифровую платформу Steam.

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Игры до 40 грн в Steam

Периодически в магазине проводят тематические фестивали и различные мероприятия, которые предусматривают выгодные скидки на компьютерные игры. Такие мероприятия обеспечивают пользователям, которые не могут тратить много денег, доступ к культовым тайтлам.

Например, в конце октября 2026 года состоится фестиваль "Страшно в Steam 5", на котором будут представлены проекты в жанре хоррор. А в течение ноября для геймеров проведут "Фестиваль ролевых автобоев" и установят скидки к Черной пятнице.

Уже в эту субботу, 24 октября, пользователи Steam могут приобрести видеоигры практически даром. Мы промониторили ассортимент цифрового магазина и выяснили, какие тайтлы стоят максимум 40 грн. Результат оказался таким:

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Buckshot Roulette — 29 грн;

To the Moon — 33 грн;

Bendy and the Dark Revival — 38 грн;

shapez — 22 грн;

The Quinfall — 31 грн;

Apewar — 13 грн;

UBERMOSH — 13 грн;

Bridge Constructor Portal — 20 грн;

Stronghold Crusader HD — 33 грн;

Barro — 13 грн;

The Testament of Sherlock Holmes — 29 грн;

The Coma 2: Vicious Sisters — 26 грн.

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Сколько стоит GTA 6 в Украине

Ранее мы сообщали, что уже 19 ноября на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced и Xbox Series X/S станет доступен главный релиз года — продолжение легендарной франшизы GTA 6.

Предзаказ можно оформить на официальном сайте PlayStation: стандартное издание стоит 3 499 грн, Ultimate Edition — 4 299 грн. Оформив заявку до даты релиза, геймеры дополнительно получат месячную подписку на GTA+, возможность предварительной загрузки за 7 дней до выхода и дополнение Vintage Vice City Park.

По данным Sensor Tower, разработчики GTA 6 — компания Rockstar Games — только на предзаказах игры заработали более 630 млн долларов. По состоянию на октябрь удалось продать около 6,45 млн копий.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой лом станет источником дохода в ноябре 2026 года. Украинцы могут заработать немалые деньги на продаже меди, стоимость которой колеблется в пределах 400-500 грн за килограмм. Мы узнали, где найти цветной металл в домашних условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить скидку на оплату коммунальных услуг в размере 25-100%. Некоторым категориям лиц предоставляют льготы без учета среднемесячного дохода. Однако во многих случаях учитывается порог, дающий право на налоговую социальную льготу.