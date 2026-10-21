Grand Theft Auto VI. Фото: RockStar Games / скриншот из видео

Совсем скоро выйдет легендарная игра, которую ждут все геймеры мира. В последние дни GTA 6 заполонила мировые СМИ. Ведь чем ближе дата выхода, тем больше резонанса. Игра выйдет 19 ноября и будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced и Xbox Series X/S. Однако культовый игровой сюжет может обойтись украинцам в немалую сумму.

За какую сумму можно оформить предзаказ игры — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько стоит предзаказ игры

На официальном сайте PlayStation цена на стандартную версию GTA 6 составляет 3 499 гривен. За безлимитную версию игры разработчик просит доплатить 800 грн — 4 299 гривен.

А те, кто оформит предзаказ до дня релиза, могут получить дополнительно:

месячную подписку на GTA+;

возможность предварительной загрузки за 7 дней до выхода;

дополнение Vintage Vice City Park.

Цены на игру GTA 6. Фото: скриншот

На украинском маркетплейсе Comfy за код активации игры на PlayStation 5 просят 4 599 гривен. При этом пользователи на сайте просят предоставить более подробную информацию о коде, ведь непонятно: это стандартная версия или безлимитная.

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Сюжетная линия игры

Сюжет Grand Theft Auto VI рассказывает историю двух преступников — бывшей осуждённой Люсии Каминос и бывшего военного Джейсона Дюваля. Пытаясь разбогатеть, после неудачной сделки они оказываются втянуты в масштабный криминальный заговор на территории штата Леонида и Вайс-Сити. Если они хотят выжить, то вынуждены полагаться друг на друга.

Сколько средств получили разработчики ещё до релиза

По данным Sensor Tower, предзаказы на игру, которая ещё не вышла, принесли компании Rockstar Games более 630 миллионов долларов. Предзаказ можно было оформить ещё с 25 июня. По состоянию на октябрь уже продано более 6,45 миллиона копий игры.

Разработчики отмечают, что более активные продажи и доходы от игры будут ближе к дню релиза — 19 ноября.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие игры со скидками доступны в Steam. Вторая половина октября принесет геймерам два тематических фестиваля. Это означает, что будут выгодные скидки на десятки компьютерных игр.

Также Новини.LIVE сообщали, по каким ценам можно приобрести Ecoflow. В официальных интернет-магазинах, таких как Rozetka и Comfy, цены будут колебаться от 20 000 до 130 000 гривен. Однако более выгодные предложения можно найти на других платформах.